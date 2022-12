Jorge Rodríguez sobre decisión de Scola en caso Alex Saab: Es una barbaridad jurídica, ningún diplomático estará seguro

De «barbaridad jurídica» calificó el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, la decisión del juez federal de Estados Unidos, Robert Scola, de no respetar la inmunidad diplomática del enviado especial Alex Saab. El fallo se conoció durante la tarde de este viernes 23 de diciembre y no pocos convienen en asegurar que sienta un peligroso precedente en el ejercicio de la diplomacia internacional.

«Eso fue una barbaridad jurídica lo que ocurrió en la persona de ese juez. Por supuesto, en un distrito del estado de Florida, donde está la mayor concentración de frenética locura en contra de Venezuela, de histeria colectiva de manejo de medios de comunicación y asuntos que tengan que ver con Venezuela», expresó el parlamentario entrevistado en el programa semanal A Pulso, que emite la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

A su juicio, tras esta sentencia apelable de Scola «ningún diplomático del mundo estará en condiciones de seguridad a partir de ahora; es decir, Estados Unidos puede decidir lo que le dé la gana a pesar de la condición de diplomático».

Agregó que «si algo molesta muchísimo a esa gente que está en Miami, en Westonzuela es que a los venezolanos nos vaya bien. Si ven que Venezuela está viviendo sus navidades en paz, felices, tranquilos (…) genera tremendos odios en estos sectores».

«Él (Alex Saab) lo que es un enviado especial del presidente Nicolás Maduro para poder conseguir medicamentos, gasolina y alimentos, para poder conseguir insumos que se necesitaban para nuestras industrias, para que el pueblo pudiera comer y tener todo tipo de necesidades cubiertas», sumó la máxima autoridad del Poder Legislativo de la nación.

Proceso ilegal

Jorge Rodríguez reiteró su denuncia de que en el caso de Alex Saab EEUU jamás respetó el debido proceso.

«Saab fue doblemente secuestrado. Fue secuestrado en Cabo Verde, torturado salvajemente. No había ningún tipo de orden aprehensión, el código de Interpol lo inventaron varios días después de que Saab estuviera secuestrado. Luego, fue nuevamente secuestrado y se lo llevó a Estados Unidos. Advertimos a la Plataforma Unitaria que esa sería razón suficiente para que nos levantáramos de la mesa, como en efecto lo hicimos».

Consideró asimismo que «lo que más molesta de Alex Saab es que en el momento de mayor presión él se fue por el mundo, junto a otros honorables diplomáticos y diplomáticas venezolanas a buscar cómo paliar una situación tan grave como la que estaban perpetrando contra Venezuela».

Por último, dijo que el hecho de que Alex Saab es un diplomático «es una verdad de perogrullo». Rememoró que en esta audiencia probatoria se conoció que «uno de los secuestradores en Cabo Verde dijo que en el equipaje de Alex Saab se encontraba su pasaporte diplomático y la credencial que el presidente Nicolás Maduro le había dado como enviado especial del gobierno de Venezuela. No hay manera de que eso puedan soslayarlo si no es por esta cosa completamente desbordada de estos sectores llenos de odio de Miami».

Venezuela News