Jorge Rodríguez: Oposición quería que retornara la hiperinflación

Los dirigentes de las oposiciones de derecha en Venezuela pretendían, frotándose las manos, que retornara la hiperinflación al país, a través de alguna decisión irresponsable en materia salarial, alertó este martes el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

“Ellos esperaban que lo que se decidiera en materia salarial, querían que todo se hiciera para que la inflación se disparara después que el presidente Maduro ha controlado la hiperinflación. ¿No van a reconocer eso, en medio del bloqueo?. ¿No lo van a reconocer, serán tan irresponsables?”, planteó el Jefe del Poder Legislativo, durante el debate de este martes para aprobar el Acuerdo de Respaldo por las medidas tomadas en el tema salarial por el Gobierno Revolucionario este 1 de mayo.

Responsabilizó al aspirante opositor a presidente de la República, Capriles Radonski, y al mandatario regional opositor del Zulia, Manuel Rosales, de apelar a la promoción de una situación parecida al pasado reciente, la hiperinflación, como verdadero plan de deterioro junto a la permanente agresión multiforme contra la economía de Venezuela.

“Eso es lo que ellos querían”, acusó, al explicar que los cesta-tickets y bonos de guerra indexados a la tasa cambiaria oficial, para trabajadores y jubilados del sector tanto público como privado, es una figura económica que la cuarta república puntofijista nunca quiso aprobar para beneficio de la clase trabajadora.

Revisión de leyes a favor de clase trabajadora:

Rodríguez informó que la AN revisará en mes y medio las reformas del régimen prestacional y créditos habitacionales. Adelantó que ya fue designada una comisión para hacer accesible el proceso de adquisición de terrenos y construcción de viviendas. Además, el presidente Maduro ordenó entregar una “macolla petrolera” que ya está produciendo miles de barriles diarios, para cancelar prestaciones laborales, así como una banca digital para promover ahorro y créditos.

“No vamos a caer en chantaje. Y los llamamos y convocamos a ser responsables”, solicitó Rodríguez a los parlamentarios de oposición.

Gobernadores y alcaldes opositores no pagan salarios

Ante las pretensiones de la fracción opositora en el Parlamento, que hablaba que era “muy poco” lo aprobado, Rodríguez le espetó directamente a los diputados: “ustedes hablan como si hubieran aterrizado hoy desde una luna de Júpiter”.

“Quiero preguntarle a diputados de oposición cuándo los gobernadores en Zulia, Cojedes, Barinas y Nueva Esparta han aumentado el sueldo a sus trabajadores, ¿Cuánto le pagan?. Yo les respondo: esos sueldos los paga el presidente Maduro. Ellos, esos gobernadores de oposición, ni siquiera pagan la nómina de sus estados. No son capaces… Cero, no uno, ni dos, ni 100 bolívares, 40 o 20 dólares, no pagan nada, CERO. Tuvo que venir el presidente Maduro, haciendo tripas corazón, para pagar”, resumió Rodríguez.

Repudió que el precandidato Capriles Radonski venga ahora a opinar que el tema salarial debería ser de una cifra u otra diferente a la que se decidió. “Capriles, dile a Manuel Rosales, que es tu compinche y comían en la misma mesa de Monómeros, que pague el salario que tú dices que debían pagar en el Zulia. ¡A ver de dónde sacan la plata, porque no van a decirlo!”.

Robo de CITGO

Rodríguez también denunció que una “señorona militante” del partido derechista Primero Justicia, de Capriles Radonski, se tomó una foto con voceros del gobierno de EE. UU. para “recibir” el mandato imperial de robarse la empresa CITGO y sus recursos económicos.

Recordó que esa empresa venezolana secuestrada por el imperialismo y supuestamente manejada por los exdiputados de la antigua AN en desacato, electa en 2015 para el periodo vencido de 2016-2022, anteriormente dedicaba sus dividendos anuales para pagar operaciones médicas y trasplantes de complejidad a niños, niñas y jóvenes venezolanos en el exterior.

