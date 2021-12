Jorge Arreaza: La unidad por encima de todo

Prensa PSUV.- Este lunes, el candidato de la Revolución Bolivariana, Jorge Arreaza, presentó su Plan de Gobierno, constituido desde las propuestas del poder popular, por lo que manifestó la necesidad de mantener la unidad de las fuerzas revolucionarias en la entidad.

“La unidad por encima de todo (…) Cualquier situación que fisure la unidad del chavismo o de la revolución, debe ser superada, no podemos caer en enfrentamientos o en confrontaciones”, manifestó Jorge Arreaza.

El candidato Arreaza, precisó que es posible que en distintos espacios existan algunas diferencias, ya que las mismas son inevitables en la sociedad. “Si no hay diferencias no hay humanidad”, indicó el candidato, al mismo tiempo, añadió que estas diferencias no deben ser un obstáculo para seguir avanzando en la construcción del socialismo del siglo XXI, que soñó el comandante Hugo Chávez.

“El único grupo que existe en Barinas, es el pueblo de Barinas”, expresó Jorge Arreaza, durante la jornada que se realizó en el teatro Esteban Ruíz Guevara, del municipio Barinas de la entidad llanera.

A su vez, Arreaza destacó la importancia de consolidar las estructuras del 1x 10 del Buen Gobierno, con el objetivo de que en Barinas, se diseñen políticas sociales destinadas a atender las necesidades del poder popular.

“Que nuestro partido tenga la capacidad de escuchar al pueblo, pero no para pedirle el voto, sino para escuchar cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones”