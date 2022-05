Jehyson Guzmán: Tovar está revolucionando en el marco de las 3R.Nets

Más de siete mil tovareños salieron a la calle, con el entusiasmo que los caracteriza, recordando una fecha muy importante, por la contribución que hicieron sus antepasados para lograr la independencia de Venezuela.

El renacer del municipio Tovar está en proceso, hay mucho por hacer todavía, pero su rescate se va a lograr en ese nuevo aire de renacimiento que ha convocado el presidente Nicolás Maduro con las 3R.Nets, en el marco de las cuales se está revolucionando.

El gobernador de Mérida, Jehyson Guzmán, así lo expresó este viernes durante los actos conmemorativos del paso del Libertador Simón Bolívar por esta jurisdicción del eje Valle del Mocotíes del estado, destacando que para avanzar en ese sentido hay que seguir dándole mucho amor.

“Tenemos mucho por hacer, por reconstruir, mucho por atender a nuestro pueblo y aquí está este humilde servidor para comprometerse con todos ustedes”, dijo al destacar que la réplica de la espada de Bolívar continúa su recorrido por los lugares por donde pasó el Libertador hace 209 años.

“Recordamos con orgullo esta fecha, hoy estamos en una celebración del paso de Bolívar por los Andes. Un día como ayer, estaba llegando Bolívar a Bailadores y un día como hoy, estaba entrando a Tovar”, explicó.

Más de siete mil personas en la calle

El mandatario estadal se llenó de pueblo, manifestando su gran satisfacción al ver a los tovareños con la alegría que los caracteriza. “Ver a los muchachos, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a todo ese pueblo que salió a la calle en un desfile cívico-militar, popular, para remembrar aquel momento histórico en el que Bolívar pasó por Tovar, dejando grandes arraigos de identidad, hasta en su himno”, expresó.

El gobernador aplaudió la organización del evento en este municipio y a quienes hicieron posible que más de siete mil personas participaran en el recorrido que hicieron. “Sin duda alguna, destaca un gran nivel organizativo y uno de los mejores niveles de participación del pueblo para conmemorar esta fecha histórica que nos une a todos”, detalló.

Destacó la importancia de conmemorar este episodio de la historia de Venezuela, en el que Mérida hizo una contribución importante para lograr la independencia del país del yugo español, lo que a veces no se dice.

“Parte de la contribución de la independencia de la República, del rescate de la segunda República, precisamente fue porque desde Tovar se sumaron hombres y mujeres al ejército libertador, que acompañaron a Bolívar hasta la ciudad de Mérida y allí se siguieron sumando soldados y ese pequeño ejército libertador que salió desde Cúcuta y se convirtió en un ejército invencible de venezolanos, patriotas, libertadores.”

Llaves de la ciudad de Tovar

El gobernador Jehyson Guzmán, agradeció al alcalde Yván Puliti y a la Cámara Municipal por haberle otorgado las llaves de la ciudad de Tovar este día, destacando que tiene sus orígenes en este municipio del Valle del Mocotíes; específicamente se refirió a El Carrizal, sector de la parroquia San Francisco.

“Para mí es un honor, un orgullo, haber recibido las llaves de la ciudad, lo que simboliza un gran compromiso con este hermoso pueblo; como un hijo más de Tovar, no porque me hayan dado las llaves, si no porque siempre me he sentido hijo de esta tierra, el pueblo de este municipio sabe que cuenta conmigo”, agregó Guzmán.

Rescate del Paso de Bolívar por Tovar

Por su parte, al alcalde Yván Puliti lo llenó de satisfacción la participación de las autoridades estadales lideradas por el gobernador Jehyson Guzmán, del pueblo que se volcó a las calles para recordar tan importante fecha, reconociendo de manera especial el trabajo del comité organizador, de las instituciones educativas que participaron y de todos los que de alguna u otra manera apoyaron para que el evento fuera un éxito.

“Creo que esta bonita actividad nos permite reforzar y afianzar con mayor fuerza el rescate de esta importante fecha, 209 años del Paso de Bolívar por Tovar; la importancia de mantener esta conmemoración es fortalecer nuestra identidad como parte de la ruta de la campaña admirable, hoy fue una actividad extraordinaria, hubo un gran impacto con la movilización y sobre todo, con la fe y la pasión con que la gente participa en homenaje a ese gran libertador, el brigadier Simón Bolívar”, recalcó.

Dijo sentirse muy contento y orgulloso, no solamente de ser tovareño, merideño, venezolano, si no también de ser profundamente bolivariano. “Mañana estaremos con el alcalde Eduard Rojas, del municipio Antonio Pinto Salinas, también haciendo entrega de la espada de Bolívar”, expresó.

Prensa Gobernación de Mérida