Jefe del Comando Sur de EEUU visita de nuevo Colombia

Este lunes 20 de septiembre se anunció la llegada a Colombia del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Faller. Se espera que el funcionario se reúna con el alto mando militar de la vecina nación, en medio de tensiones con el Gobierno de Venezuela.

“El comandante almirante Craig Faller se encuentra en Colombia para reunirse con los líderes militares, para discutir la cooperación en materia de seguridad. Colombia es un socio de seguridad vital y confiable”, publicó el Comando Sur mediante su cuenta en la red social Twitter.

Faller, por cierto, ya había visitado Colombia en el mes de junio. El objetivo de su anterior paso por el país neogranadino era “discutir la cooperación en materia de seguridad”.

El arribo del almirante a territorio vecino coincide con la llegada del presidente Iván Duque a Estados Unidos. El jefe de Estado, quien se encuentra en Norteamérica desde este domingo, cubrirá una agenda enfocada en temas ambientales, migratorios y crediticios.

En el mes de junio, durante la anterior visita de Faller a Colombia, Duque, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que en el encuentro con el almirante y con el embajador de EEUU en Bogotá, Philip S Goldberg, los dos funcionarios le manifestaron su interés por continuar profundizando la cooperación entre los dos países.

Según el mandatario colombiano, Estados Unidos es “uno de los aliados más importantes de la región para garantizar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como una democracia respetuosa de los derechos humanos”.

#StrengtheningPartnerships with Colombia: #SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller is in Colombia to meet with military leaders to discuss security cooperation. Colombia is a vital & trusted security partner. @USEmbassyBogota @mindefensa @FuerzasMilCol pic.twitter.com/6GBVNl5Fhf

— U.S. Southern Command (@Southcom) September 20, 2021