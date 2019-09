Interceptado buque de Guyana por contrabando 857 mil litros de combustible venezolano

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció este viernes que fue interceptado en aguas territoriales, por el estado Nueva Esparta, un buque de bandera Guyanesa utilizado para contrabandear 857 mil litros de combustible venezolano.

“El barco de nombre Wanderer transportaba 639 mil litros de diesel en 12 tanque de lastre que no son dispuestos para este cargamento, y otros 218 mil litros en 8 tanques de combustibles destinados a sus máquinas propulsoras para un total de 857 mil litros”, detalló el Fiscal General de la República, Tarek William Saab este viernes en declaración a los medios de comunicación.

Saab precisó que el valor del cargamento está cercano a los 500 mil dólares y que el buque cometió numerosas infracciones entre las cuales destacan: no poseer vigencia naviera que lo represente en Venezuela, no contar con patente de navegación, ni diario de navegación ni de máquina, además no tener el rol de tripulante ni despacho de aduana de entrada y salida.

Indicó que el buque presentó un zarpe supuestamente emitido por la capitanía de Puerto la Cruz en febrero de 2018 que se presume es forjado.

Además el capitán de la navegación, de nacionalidad venezolana, posee título de patrón de primera por lo que se presume que la embarcación pertenezca a un capital costanero o de altura.

Especificó que los tripulantes fueron detenidos y presentado a los tribunales. El buque ha quedado a la orden de la oficina nacional

Caso de la Termoeléctrica Táchira

En cuanto a la organización delictiva que se dedicada a realizar el desvío de combustible venezolano desde la planta termoeléctrica Táchira hacia Colombia, el Fiscal General de la República informó que los daños por este desvío ilegal se calcula en más de 56 millones de litro de gasoil durante el año 2019, equivalente a 50 millones de dólares.

Detalló que hay 17 personas detenidas y ya imputadas que han quedado privadas de libertad por los delitos de contrabando de extracción, deslegitimación de capitales, asociación para delinquir y vertimiento de sustancia toxicas.

Balance

El Ministerio Público ha procesado hasta la fecha por el delito de contrabando de combustible a 2 mil 163 personas en dos años de las cuales 827 han sido privada de libertad.

#AHORA🔴 | Fiscal General, @TarekWiliamSaab: Desde nuestra llegada al Ministerio Público, en aplicación de la de la Ley sobre el Delito de Contrabando, han sido procesadas 2.163 personas; de las cuales 827 resultaron privadas de libertad#ElEsequiboEsDeVenezuela pic.twitter.com/EXsido0RIF

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 6, 2019

Además se presentaron 794 acusaciones resultado de ellas todas puestas a mano de la justicia

VTV