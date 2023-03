Instalado Gabinete Comunal de Servicios Públicos en la parroquia Alto Barinas

En aras de garantizar bienestar a los habitantes de las comunidades se instaló este sábado el Gabinete Comunal de Servicios Públicos en la parroquia Alto Barinas, con la presencia del ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, y el pueblo organizado en Consejos Comunales y Comunas de la entidad llanera.

El encuentro se desarrolló en la escuela Alto Barinas Sur, donde se dieron cita los representantes de los comités de los servicios públicos de la parroquia antes mencionada, el alcalde Rafael Paredes y directores institucionales.

El ministro Arreaza, durante la instalación, planteó los tres criterios que deben tener en cuenta para la toma de decisión en cualquier proceso revolucionario: “el primer criterio es saber si la política que se quiere implementar facilita la vida; el segundo tiene que ver con la viabilidad y factibilidad y el tercero es la decisión en colectivo, toda decisión tiene que ser aprobada por consenso del pueblo, de lo contrario no es legítima, ni legal para un proceso revolucionario”.

Con la participación de Vocer@s de Comités de Trabajo de los Consejos Comunales de la Parroquia Alto Barinas y las instituciones del Gobierno Bolivariano, instalamos el Gabinete Comunal de Servicios Públicos. El Pueblo diagnostica, Planifica y Co Gobierna. pic.twitter.com/rOthqAVrh7 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 13, 2023

Para el ministro, el poder reside solamente en el pueblo, y el pueblo es el que le delega su voluntad, bajo fiscalización permanente a un alcalde, un presidente o un gobernador. “Para nosotros el poder es servicio, no dominación, el que tiene el poder es el que sirve no el que domina, y a ese pueblo tenemos que servirle no servirnos del pueblo para enriquecernos, estos son criterios que el Comandante Chávez nos enseñó, y el presidente Nicolás Maduro nos exige a que retomemos y reconectemos con el proyecto comunal del Comandante”.

La autoridad ministerial resaltó que si el método del gobierno comunal y popular funciona, el país va a cambiar radicalmente desde sus raíces. “Si este método funciona, el presidente el año que viene cuando llegué a la Asamblea a rendir cuentas, no va a decir cumplí con estos planes, sino cumplí con 857 Agendas Concretas de Acción, de las Comunas y con el Poder Popular”.

Trabajo mancomunado

El alcalde Rafael Paredes, por su parte, dijo que estos gabinetes les permiten estar unidos, “cada uno poniendo su granito de arena”.

“En unidad se han solventado situaciones que tenían alrededor de 15 años o más (…) Vamos a trabajar más unidos que nunca, cero individualismos, ahora la unidad se refleja con este proceso de gabinete comunales”, agregó.

En el desarrollo del encuentro, Francy Artahona, responsable del comité de aguas servida y electricidad, presentó una serie de propuestas que les permitirán seguir avanzando en el fortalecimiento de las instancias comunales para buscar soluciones a las problemáticas.

Entre tanto, Iris Angarita, del comité de Cantv y telecomunicaciones y consolidación de aceras y brocales, manifestó la necesidad de realizar mesas técnicas de telecomunicación para buscar soluciones a la problemática que presentan con el servicio de Internet.

Prensa Mincomunas