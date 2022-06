Increpan a Blinken y Almagro durante Cumbre de Biden

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fueron increpados públicamente por integrantes de un auditorio durante un evento oficial de la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles.

Blinken y Almagro eran los dos únicos oradores del cierre de una conferencia sobre libertad de prensa, democracia y derechos humanos en América y formas de promoverlos, y cada uno había terminado su disertación, una seguida de la otra, y por separado, cuando recibieron la recriminación de dos asistentes al evento, reseña Télam.

En el primer caso, un activista estadounidense no identificado, increpó directamente a Luis Almagro, al señalarlo de «asesino», mentiroso y de apoyar golpes en Bolivia y Venezuela.

El hombre —que fue detenido por varios policías y personal de seguridad del evento— expresó varias acusaciones contra Almagro durante poco más de tres minutos, en los que dijo que el secretario de la OEA sería responsable del golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales en Bolivia, de «destruir» la democracia en ese país y de apoyar la instalación de «la dictadura de Jeanine Áñez”, citó despacho de RT.

«Luis Almagro, tienes sangre en tus manos, debido a tus mentiras hubo un golpe en Bolivia, un golpe en contra de un gobierno electo democráticamente, y esa dictadura que ayudaste a iniciar, masacró a 36 personas, 36 personas inocentes que protestaban por la restauración de su democracia, por la restauración de la independencia de su país», dijo el activista.

El joven, vestido con camisa celeste y pantalón gris oscuro, le dijo a Almagro que era un «títere de Estados Unidos» y una herramienta en los planes de Washington de saquear los recursos naturales de Bolivia, y que por eso alentó la asonada que terminó con la renuncia forzosa de Morales y su exilio en México primero y en Argentina después.

«¡Eso no es verdad! ¡Retráctese! ¡Retráctese porque le está mintiendo a la gente que está acá!», le respondió Almagro en inglés, sentado en un sillón al lado de una periodista moderadora luego de su intervención, reportaron medios locales.

El individuo, que hablaba en inglés con acento estadounidense, le enrostró también haber apoyado otro golpe de Estado en la región, en Venezuela, al reconocer al líder opositor Juan Guaidó, como presidente del país en lugar del presidente, Nicolás Maduro.

El joven milita en el partido estadounidense Socialismo y Liberación, institución que se hizo responsable al citar un video en Twitter, donde se observan los reclamos del hombre.

El manifestante resaltó que entre las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata, ejecutadas durante el régimen de facto de Áñez, habían indígenas, trabajadores, mujeres, estudiantes.

Agregó que una de las personas asesinadas por la dictadura de Áñez fue el argentino Sebastián Moro, «un periodista que expuso las mentiras que usted decía y mostró la verdad sobre el golpe que orquestó; y lo mataron a golpes en su apartamento».

«¿Y así vienes aquí y te atreves a dar una conferencia sobre la libertad de los medios, sobre la democracia, sobre los derechos humanos? No tienes vergüenza, eres un asesino y eres un títere de EE. UU.», expresó el hombre.

Escandaloso ridículo de Juan Guaidó

El activista también reclamó la situación en Venezuela en torno al reconocimiento que dio Almagro en 2019 a Juan Guaidó como supuesto «presidente» y por incentivar las sanciones económicas que le han impuesto al país suramericano desde hace años.

«En el golpe de Venezuela te atreves a apoyar el intento de golpe, el escandalosamente ridículo de Juan Guaidó, que trató de declararse presidente de Venezuela. ¡Qué mentira!, la mayoría de la gente en Venezuela nunca había oído hablar de Guaidó y sin embargo dijiste que él es el presidente y creo que sigues diciendo, ridículamente, que Guaidó es el presidente de Venezuela», expresó.

El activista, quien logró sortear los intentos para que se callara, alertó que reconocer a Guaidó «es un insulto escandaloso a la democracia y a la soberanía del pueblo de Venezuela», y responsabilizó a Almagro por las muertes que habrían causado las sanciones unilaterales impuestas por EE. UU., la Unión Europea y otros gobiernos contra el país suramericano.

«¿Cómo haces esto?», cuestionó, y luego dijo: «Apoyas las sanciones en Venezuela, las sanciones que mataron a 40 mil personas por tus mentiras, por el intento de golpe del que has sido parte. No eres nada, nada más que un asesino y no tienes vergüenza».

Al cabo de unos minutos el joven fue sacado del recinto. Almagro continuó su diálogo con la moderadora, pero se lo vio visiblemente nervioso hasta que abandonó el escenario.

Blinken, blanqueado:

Posteriormente, subió el secretario Antony Blinken, quien habló de las desafíos que enfrenta la prensa libre en América y lo crucial que es la libertad de prensa y el combate a la desinformación para el buen funcionamiento de las democracias.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos había terminado de hablar parado en un estrado cuando un integrante del auditorio le cuestionó el apoyo de Estados Unidos a la monarquía absoluta de Arabia Saudita y al Primer Ministro de Haití.

El príncipe heredero de Arabia Saudita ha sido señalado por la inteligencia estadounidense como posible responsable del asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en el interior del consulado del reino en Estambul, Turquía, en 2018.

Khashoggi era un periodista crítico de la monarquía saudita. Ingresó al consulado un 2 de octubre y nunca salió. Cinco personas fueron condenadas en Arabia Saudita por su homicidio, entre ellos agentes de seguridad que según el reino se excedieron en el cumplimiento de una orden de detención del periodista, de 51 años. Su cuerpo nunca apareció.

El premier haitiano Ariel Henry gobierna en Haití sin un Parlamento y en medio de una grave crisis política crónica, pero agravada por el asesinado del expresidente Jovenal Moise, en julio de 2021 en su domicilio particular, y el accionar de pandillas criminales.

Blinken trató de evitar el intercambio al principio con evasivas, pero el hombre, que hablaba con firmeza, pero sin llegar a gritar, no cejó, y el secretario de Estado finalmente le respondió.

«Seguimos trabajando por una transición que lleve a elecciones justas que sean apoyadas por todo el pueblo de la nación», dijo sobre Haití, donde EE. UU. sigue “ ayudando a las autoridades” a lidiar con la violencia de las pandillas.

Pero Blinken no hizo comentarios sobre Arabia Saudita.

La IX Cumbre de las Américas, que se realiza entre el 6 y el 10 de junio en EE. UU., ha estado llena de polémicas, ausencias y críticas al país anfitrión, debido a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cita continental, una postura calificada por distintos países de la región como autoritaria e irrespetuosa.

VTV