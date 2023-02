Inclusión, diversidad e igualdad signaron Cumbre Mundial de Mujeres

Inclusión, diversidad e igualdad fueron las palabras más escuchadas y signaron los debates en la Cumbre Mundial de Mujeres 2023, que concluyó en esta capital de Emiratos Árabes Unidos.

Las delegadas y líderes mundiales asistentes, apostaron por dejar atrás la confrontación entre Oriente y Occidente en el debate por los derechos e igualdad de las mujeres y convocaron a impulsar el diálogo para lograr esos objetivos.

Under the Patronage of «Mother of the Nation», #Global_Summit_of_Women2023 has concluded ,after being hosted by the UAE on the 21st and 22nd of February, organized by #TWMCC in cooperation with the General Women’s Union

Details:https://t.co/gVqf6pcp3B pic.twitter.com/aW1lvBtRXH

— Muslim Communities (@WMuslimCC) February 22, 2023