Helicóptero que transportaba al presidente de Iraní realiza un aterrizaje forzoso

El helicóptero que transportaba al presidente de Irán, Ebrahim Raisí, realizó este domingo un aterrizaje forzoso en el noroeste del país.

El ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, confirmó que un helicóptero que transportaba al presidente Ebrahim Raisí realizó un aterrizaje forzoso en la ciudad de Jolfa, en la provincia noroccidental iraní de Azerbaiyán Oriental.

El helicóptero transportaba al presidente Raisi, al ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir-Abdollahian, al gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y a varios otros pasajeros cuando encontró dificultades y se vio obligado a realizar un «aterrizaje forzoso» en Jolfa, una ciudad fronteriza con la nación de Azerbaiyán.

🇦🇿🇮🇷 The Presidents of Azerbaijan and Iran, Ilham Aliyev and Seyed Ebrahim Raisi, participated earlier today in the inauguration and commissioning ceremony of two hydraulic structures on the Azerbaijan-Iran border.

The leaders of the two countries held a meeting and later took… pic.twitter.com/xEs1snwOxW

