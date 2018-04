Héctor Rodríguez: Venezuela impulsa ola integracionista y bolivariana en Latinoamérica

A propósito de cumplirse el 70 aniversario del asesinato del jurista, escritor y político colombiano, Jorge Eliècer Gaitán, el gobernador del estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez, considera que la lucha ha llevado adelante el pueblo de Venezuela ante las dificultades económicas, políticas y sociales generadas por la oligarquía y por el imperio estadounidense, ha servido para estimular el impulso de una nueva ola de gobiernos bolivarianos y progresistas en Latinoamérica.

“Creo que la perseverancia de Venezuela ante las inmensas dificultades, como las guarimbas y el cerco internacional, ha servido para impulsar una ola integracionista, bolivariana y progresista en nuestros pueblos. Eso, sin duda, es un faro de luz para Latinoamérica. Por eso estoy seguro que los pueblos se levantarán como lo hizo Venezuela con el comandante Chávez, expresó el Mandatario regional en una entrevista concedida a la Radio del Sur.

Por su parte refirió que “Jamás un bolivariano ha podido gobernar Colombia, todos los que lo han intentado, han sido asesinados. Una oligarquía que no permite que el pueblo gobierne, ahí está el resultado: una Colombia profundamente dividida, con muchas cicatrices y heridas abiertas.”, aseveró.

En este sentido, recordó que durante todo este tiempo poderes imperiales han atacado a más no poder los gobiernos populares de América Latina y el Caribe, tratando de criminalizarlas con ayuda de maquinarias madiáticas al servicio del capital.

El imperialismo no permite ningún proyecto soberano. Utilizan todos los poderes fácticos para sacar del poder o no permitir que se llegue al poder por fuerzas populares. Caso Brasil y caso Argentina son ejemplos claros de la judicialización de la política.

“Cuando Chávez estaba en el poder, en Brasil estaba Lula y en Argentina los Kirchner. Allí la oligarquía y el imperialismo trataban de diferenciar que Lula y los Kirchner eran de la izquierda vegetariana, y el chavismo era de la izquierda come niños. En Brasil sacaron a Dilma del poder sin poder tener una sola prueba de corrupción. Los que la destituyeron están presos por corrupción, pero la sacaron del poder y no la regresarán. Ahora meten preso a Lula, sin pruebas de delitos, porque no los cometió. A él lo sacan porque su liderazgo, cuando salió de la presidencia era de 83% de apoyo. Si las elecciones fueran ahora, no hay duda que ganaría la presidencia de Brasil. A eso es lo que le temen y por eso actúa de esa manera la oligarquía tal como actuó contra Lugo en Paraguay, en Honduras, en Haití, en Ecuador, en Argentina, en Bolivia y en Venezuela”, expresó.

El asesinato de Jorge Eliècer Gaitán ocurrió el 9 de abril de 1948 cuando se desarrollaba en Bogotá, capital de Colombia, la IX Conferencia Panamericana, de la que surgió la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, sus ideas, su lucha revolucionaria sigue presente en las luchas de los pueblos de América Latina.

Conmemoración a Gaitán

La máxima autoridad mirandina , anunció una serie de actividades académicas para dar a conocer al defensor de las causas populares del pueblo colombiano, Jorge Eliècer Gaitán, tras conmemorarse los 70 años de su asesinato.

Este lunes realizamos en el Campamento de Pioneros de Chacao un conversatorio, y durante toda la semana en todas las comunidades y espacios académicos se debatirá y discutirá sobre este hecho histórico que marcò una gran huella en la historia política y social de Colombia. Es importante realizar este tipo de actividades que nos permitan recordar quien fue Gaitán, cuáles eran sus ideales, por qué lo mataron, qué consecuencias generó ese asesinato en la vida política, en la paz y en el futuro de Colombia, y qué lecciones podemos aprender para asumir con responsabilidad y conciencia los tiempos que vienen”, concluyó.

Prensa Gobernación de Miranda