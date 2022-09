Héctor Rodríguez: Juventud revolucionaria tuvo la capacidad de hacer el país que soñaba

El enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el estado Miranda, Héctor Rodríguez, exaltó este miércoles el papel de la juventud en la construcción de un país próspero y una sociedad de iguales, a pesar de las dificultades que hoy atraviesa la nación.

“Cuando mi objetivo no es un cargo, sino que me toca asumir el cargo con la mayor disciplina, transparencia y profesionalismo porque mi objetivo es el país, no estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por un cargo, porque cualquier cosa daña al proyecto bolivariano, dijo sobre la consciencia que tienen los jóvenes patriotas.

Durante la realización del Congreso de la Juventud, celebrado en Parque Simón Bolívar de La Carlota, Caracas, recordó que los jóvenes de hoy en día “serán los adultos que en el mañana tendrán que evaluar si cumplieron o no en la construcción de un país más justo, más soberano y más digno”.

Sostuvo que la juventud está convocada al proyecto de lo sublime y hermoso: “Cuando la juventud del PSUV le habla a la juventud del país le está diciendo que los están llamando a hacer un mundo distinto, un mundo mejor”.

