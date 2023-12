Hace 199 años el Libertador Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá

El 22 de junio de 1826 se instaló el Congreso Anfictiónico de Panamá un viejo sueño de Bolívar. A este Congreso asistieron: Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, como países grancolombianos, Guatemala, México y Perú; Provincias Unidas de Centro América, Chile y Buenos Aires no asistieron por la situación interna; Bolivia no llegó a tiempo y Gran Bretaña envió un observador.

La propuesta por el Libertador para el debate en este congreso fue el afianzamiento de la independencia, seguridad interna y no intervención, igualdad jurídica de todos los Estados, relaciones entre las naciones mediante un Congreso plenipotenciario permanente y reforma social sobre la base de la libertad y la paz.

No obstante, los resultados del Congreso no fueron los deseados por Bolívar, pues la mayoría de los Estados presentes no se encontraban en condiciones políticas ni económicas de cumplir con sus acuerdos. Por otra parte, las divisiones y rivalidades entre las naciones americanas generaron numerosos conflictos fronterizos que terminaron en guerra.