Hace 10 años Chávez creció un siglo en el corazón del pueblo

Por Tania Díaz.

Un día como hoy, hace 10 años, el Comandante Chávez creció un siglo en el corazón de millones de mujeres en Venezuela y el mundo.

Superándose a sí mismo, pasando por encima de los límites físicos que su cuerpo exigía, asumió nuevamente su responsabilidad histórica ante el país y viajó desde Cuba para dejarnos el futuro grabado en el alma de cada una y de cada uno.

Nos habló fundamentalmente de Unidad y de Lealtad:

“Afortunadamente esta Revolución no depende de un hombre, hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes, a mí me ha dado mucho gusto en estas horas desde nuestra llegada.

• Si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la Fuerza Armada, mis queridos soldados.

• Los adversarios, los enemigos del país no descasan ni descansarán en la intriga, en trata de dividir, y sobre todo aprovechando circunstancias como estas, pues.

• Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad.

¡Esa debe ser nuestra divisa!

Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la unidad! El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, unidad, unidad!

• ¡Unidad! Decía Bolívar: “Unámonos o la anarquía nos devorará, sólo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración…”.

• Porque como decíamos y decimos, ya en verdad Chávez no es este ser humano solamente, Chávez es un gran colectivo, como decía el eslogan de la campaña: ¡Chávez, corazón del pueblo! Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez”

Ese día se profundo sentimiento, de amor colectivo y de mucha fortaleza popular, Chávez también nos habló de Patria:

“¡Hoy tenemos Patria! Y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria, Patria perpetua dijo Borges- Patria para siempre, Patria para nuestros hijos, Patria para nuestras hijas, Patria, Patria, la Patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres: Rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas.

• No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.

Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque ¡ Hoy tenemos la Patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada!

Ese día nos orientó sobre la ruta a seguir en caso de que ocurriera -como efectivamente ocurrió- la “circunstancia sobrevenida” que lo inhabilitara para seguir cumpliendo sus funciones como Presidente de la República.

“… mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que (…) ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Dijo más:

• Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar,(…) con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República, dirigiendo, junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo, los destino de esta Patria.

Al día siguiente de la partida física de Chavez comenzó la operación de demolición de la Nación venezolana, de la Patria Venezolana.

Estoy segura, mis compañeros y compañeras de todo el país, también quienes nos han acompañado durante estos diez años de solidaridad, que cuando sentimos tanta veces la crueldad de nuestros enemigos que intentaron quitarnos el pan y la medicina, cuando vimos a víboras surgir desde estas mismas curules llenos de ambición para robarnos el país, mucha veces se nos cruzó por la mente el sacrificio de Chávez, su grandeza y entrega. Y entonces nos amarramos el dolor y dijimos: No nos vamos a rendir..

!Seguimos adelante !Por Chávez!

Por eso Hoy es un día de sentimiento profundo y de fuerza revolucionaria.

Chávez no aró en el mar. Partió a otro plano en los hombros de todo un pueblo que lo aclamó y lo ama profundamente.

Su mensaje del 8 de diciembre es el sello de lealtad que tenemos con el futuro camaradas.

Y nosotras y nosotros 10 años después, ante esta Asamblea Nacional, ante el pueblo venezolano y ante el mundo juramos que cumpliremos tu mandato! ¡Lo juramos!

El pueblo creó una consigna que hoy resuena como nunca:

! Chávez no murió, se multiplicó!

Este 08 de diciembre de 2022 recordamos la fecha con una Marcha en Caracas. Caminamos con alegría, con ese sentimiento unitario de quienes sabemos que atentaron contra tu cuerpo físico, Comandante Chávez, pero solamente lograron hacerte más grande.

Que el sentimiento Chávez, el alma Chávez y la conciencia Chávez es una lucecita encendida en cada una y cada uno de nosotros.

Y que tiene la fuerza suficiente para encender la mecha de la revolución bolivariana donde quiera que haya un pueblo con alas de emancipación.

!Chávez vive y la Patria sigue!