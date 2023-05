Gobierno de EE. UU. arremete fuertemente contra Venezuela en menos de 15 días

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, durante una entrevista realizada en el programa A Pulso que transmite Venezolana de Televisión, explicó que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en los últimos 15 días ha arremetido fuertemente contra Venezuela con tres casos puntuales.

Resaltó que esa arremetida paradójicamente inició luego de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela realizado en Colombia, efectuado para reactivar el proceso de diálogo y acabar con las “sanciones” contra el país.

Castillo explicó que la licencia 42, “es un hecho gravísimo porque Estados Unidos está poniendo en manos de la Plataforma Unitaria del G4 de Gerardo Blyde, Dinorah Figuera, Tomás Guanipa, Stalin González, le está poniendo en la mano del poder porque los reconoce como la única institución legítima en Venezuela para rematar judicialmente a Citgo”.

Del mismo modo, mencionó que para los Estados Unidos en la actualidad “no hay Asamblea Nacional legítima, no hay voto popular, aquí no hay diputado ni del gobierno ni de la oposición; no hay leyes que se estén haciendo, como la Ley de Atención Integral a para las Personas con Espectro Autista que se acaba de aprobar o la de Extinción de Dominio”.

Añadió además otro caso, el cual, se trata de “una decisión que hay que aclarar porque el fiscal de Estados Unidos le solicita a un juez del distrito de Columbia de que ya liquide el tema de Emtrasur y que el avión sea ya trasladado y decomisado hacia Estados Unidos desde Argentina”.

Adicionalmente, el tercer hecho se conoció este viernes cuando se le otorga una “autorización a la señora Dinora Figuera reconociéndola como presidenta de la Asamblea Nacional 2015 y le da acceso a 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela que fueron confiscados en abril del 2020”.

Bloqueo y corrupción

En otro marco de ideas, el viceministro Castillo manifestó que la corrupción hace un daño cultural y ético muy profundo que afecta a todo el país.

Asimismo, detalló que los canales de comercio exterior se han cerrado debido al bloqueo económico que afecta al país, lo que lleva al Gobierno Nacional a tomar medidas de producción para el desarrollo de la nación.

Resaltó que Venezuela entre el 2015 y 2022, al no manufacturar, tuvo una caída del PIB de 641 mil millones de dólares y PDVSA, dejó de producir 3.993 millones de barriles, por lo tanto, se dejó de percibir 232 mil millones de dólares en 7 años

Explicó que a Venezuela se le han aplicado más de 900 medidas coercitivas unilaterales, de las cuales el 60% son aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos.

Igualmente, destacó que las medidas coercitivas unilaterales presionan sin ninguna causa. “Estas medidas son ilegales de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas. Lo han dicho en sus Asambleas Generales”.

Sentenció que EE. UU., siempre ha visto como signo de debilidad la voluntad de diálogo, en el país, “y se equivoca, (…) ellos leen mal los gestos de diálogo, pero la firmeza de nuestra postura es la legalidad y razón”.

Cerrados canales de comercio exterior

El viceministro comentó que debido a las medidas coercitivas y unilaterales, los canales de comercio exterior se han cerrado, lo cual afecta al país, y ha obligado al Gobierno Nacional a tomar medidas de producción para el desarrollo de la nación.

“Entonces no puedes ni comprar, ni pagar, ni cobrar el petróleo que vendes, tienes que buscar mecanismos no tradicionales y luego le dicen a esos mecanismos que esos son ilegales y te voy a castigar por ser ilegal”, aseguró.

Mencionó que en el caso del sector privado, por no tener nexos con el gobierno puede trabajar tranquilamente, “el sector privado puede traer alimento, lo que no puedes venderlo abiertamente al gobierno porque si se le prueba es sancionado y castigado”.

También comentó que “el gobierno es el que está bloqueado para el comercio exterior de Venezuela, la adquisición de insumos, la compra de medicamentos y compra de medicinas está sujeta a sanciones”.

Continuó diciendo que “entonces el Estado tiene que buscar la triangulación financiera y vías alternativas usando bancos que no están en los circuitos tradicionales o que se arriesga hacer estas transacciones con Venezuela”.

Por lo que aseveró que Venezuela aportó petróleo por décadas para el desarrollo de EE. UU., y él mismo fue quien impuso los bloqueos económicos, las sanciones a 157 empresas entre públicas, privadas y entidades del Gobierno por la administración de los EE. UU. que ha afectado varios sectores y, sobre todo, al pueblo venezolano.

Resaltó el manejo estratégico, sereno y de mano firme que el Ejecutivo Nacional ha tenido ante las agresiones del imperio norteamericano contra Venezuela, lo que ha preservado la paz del país.

Ingresan inversiones y proyectos

El viceministro Castillo anunció que existe un conjunto de inversiones y proyectos de inversión en Venezuela que han sido producto de la Ley Antibloqueo.

Al respecto, reveló que existió un debate cuando se aprobó la Ley Antibloqueo por la posibilidad de que podría ser una especie de cheque en blanco “recordemos que la ley crea un mazo de capítulos de protección y de confidencialidad de la información, precisamente porque si tú revelas todo lo que estás haciendo te bloquean”.

Continuó diciendo que “es decir, la clave es que si Venezuela, que debería tener acceso al Swift, a todos los convenios internacionales y a sus fondos de los multilaterales, anuncia sus programas de inversión como lo hace cualquier país, esos recursos pueden ser perseguidos y bloqueados por Estados Unidos, por lo que debería estar protegido en la ley”.

Por lo que aseveró que “a veces puede haber una zona gris y considero que lamentablemente estos casos de corrupción crearon y se aprovecharon de esas zonas grises para justificarse en el bloqueo y seguir saqueando desde adentro recursos del país, pienso que de eso hay que de hablárselo con seriedad del país”.

