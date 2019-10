Fue entregado un Acuerdo Constituyente en conmemoración al Día del Socialismo Feminista

Prensa PSUV.- Este miércoles, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, recibió de parte de la Comisión de Mujeres un acuerdo constituyente en celebración al Día Del Socialismo Feminista en homenaje al comandante Hugo Chávez Frías.

Díaz dijo recibir este acuerdo en nombre del poder plenipotenciario con beneplácito y orgullo.

Seguidamente dio lectura a dicho acuerdo en donde se destaca la consideración del comandante Hugo Chávez, cuando en el año 2008, en el marco del noveno aniversario del Instituto Nacional de la Mujer, afirmó que “el socialista, que no es feminista, carece de amplitud, yo no quiero carecer de amplitud y me declaro socialista y feminista e invito a todos los socialista de mi país que se declaren socialista y feminista”.

Acuerdos

El primer acuerdo establecido es convocar a las mujeres a la permanente movilización en defensa de la patria bolivariana.

El segundo acuerdo será someter a la aprobación de la ANC, este proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 25 de octubre el día del socialismo feminista.

El tercer acuerdo es tratar de impulsar y posicionar a nivel internacional el socialismo feminista como bandera de la Revolución Bolivariana.

Por último, solicitarán a las instancia del Estado Bolivariano todas las medidas necesarias para visibilizar y dar cumplimento al artículo 88 de la Constitución República Bolivariana de Venezuela, en donde se expresa que el Estado reconocerá la actividad del hogar como actividad económica, que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social.