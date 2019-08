Franceses muestran su rechazo al bloqueo de EEUU contra Venezuela

La embajada de Venezuela en Francia reiteró este jueves su convocatoria a respaldar la carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reclamo contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos.

A través de un comunicado la sede diplomática informó que recibirá del 19 al 30 de agosto a los interesados en firmar la masiva que será enviada al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunciando la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y la violación que representa del Derecho Internacional y el multilateralismo.

En declaraciones a la agencia de noticias Prensa Latina, el militante del Partido Francia Insumisa, Christian Rodríguez, advirtió que no se puede aceptar este tipo de agresiones.

«No podemos aceptar que una potencia agresiva y amenazante pretenda matar de hambre a un país, bloqueando el dinero y la llegada de alimentos», expresó.

Asimismo, Rodríguez calificó de criminal el bloqueo estadounidense y expresó respaldo al pueblo venezolano y sus autoridades.

Por su parte, el activista francés Michel Taupin criticó la postura adoptada por países europeos, entre ellos Francia, sumados a la cruzada antivenezolana de Washington.

«En el caso particular de Francia, me pregunto, cuándo va a entender de una vez que Estados Unidos no es ni el gendarme ni el amo del mundo», sentenció el activista francés.

Del mismo modo, el embajador venezolano en París, Michel Mujica, agradeció la solidaridad internacional con su país, considerándola muy importante en la lucha de la Revolución Bolivariana por el respeto a su independencia y soberanía ante los intentos de cambio de régimen que la Casa Blanca dirige.

