Fiscal Tarek William Saab informa sobre liberación de ex funcionarios de Pdvsa

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, este miércoles mediante un comunicado oficial, emanado por el Ministerio Público, aclaró la información sobre la liberación de los ciudadanos Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes fueron condenados por haber divulgado información confidencial de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La comunicación fue publicada a través de la red social Twitter, @TarekWiliamSaab en la que se explicó que ambos ciudadanos quedaron en libertad por cumplimiento de pena y no por ser inocentes.

El @MinpublicoVEN informa que Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba fueron #CONDENADOS a través de una sentencia definitivamente firme: por haber DIVULGADO INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE @PDVSA: la #Libertad de los mismos ocurrió por CUMPLIMIENTO DE PENA y no por ser inocentes. pic.twitter.com/zFC1s7JYku — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) April 5, 2023

De acuerdo con el comunicado, el día 18/01/2020 la Dirección de Contra Inteligencia Militar detectó a través de labores de inteligencia, que se estaba filtrando en las redes sociales, información sensible que comprometía los intereses patrimoniales de la industria petrolera de Venezuela y que solo manejaban: Alfredo Chirinos, ex gerente de Operaciones de Especialidades de Pdvsa y Aryenis Torrelaba, ex gerente general de Operaciones Crudo de Pdvsa.

Contexto

El pasado sábado, se conocieron las boletas de notificación emitidas por el Tribunal décimo quinto de primera instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, adscrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde se resuelve otorgar libertad a Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba. Ambos documentos, con fecha 30 de marzo de 2023, se difundieron en las redes sociales.

En cada uno de ellos, se lee expresamente que: “se declara extinta la responsabilidad penal por cumplimiento de pena de conformidad con lo establecido en el artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal”.

VTV