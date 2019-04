Familias de Catia acuden a llenadero de agua potable activado por el Gobierno Bolivariano

Zair Navas, líder social de la Zona 10 de la parroquia Sucre en el Distrito Capital, es fiel reflejo de la constancia y el compromiso que arropa a los venezolanos cuando de buscar soluciones se trata.

Desde el corazón de Catia, Zair coordina el plan de contingencia activado por el Gobierno Bolivariano para apoyar a vecinos de la zona desde un llenadero de agua que cuenta con un pozo subterráneo de 60 metros de profundidad habilitado desde hace 2 años por el poder popular organizado con apoyo de la Alcaldía de Caracas.

Este joven se levanta todos los días a las 4 de la mañana para que más de 3 mil personas puedan abastecerse del vital líquido, servicio básico que la oposición le quitó al pueblo noble de Venezuela.

“Desde este llenadero hemos logrado sacar con cisternas cerca de 200 mil litros diarios de agua para una parroquia que cuenta con más de 600 mil habitantes; desde el ataque eléctrico este punto habilitado por la revolución ha representado un alivio para toda nuestra gente que desde temprano hace largas colas para llenar sus botellones y sus baldecitos de manera gratuita; el señor Guaidó debe tener agua en su casa y en su oficina; te digo la verdad, este pueblo tiene mucho coraje, no vamos a rendirnos, no van a doblegarnos porque tenemos más de 500 años en resistencia; nuestro comandante Chávez es nuestro aliento y Nicolás Maduro es fiel defensor de su legado; somos un pueblo en combate por la paz”.

En Catia también conocimos a Debora Guzmán y a Adan Hernández, habitantes de Lomas de Urdaneta, quienes expresaron todo el sentimiento que han recogido de las cientos de familias que hora tras hora llegan a abastecerse de agua.

“Señor Guaidó, déjeme decirle algo, usted debe ser que no tiene madre, que no tiene hijos ni familia porque este daño usted no se lo está haciendo únicamente a nosotros los chavistas sino a todo un pueblo; usted se metió con los adultos mayores, con los niños, pero por nada del mundo dejaremos a los venezolanos solos en esta situación que usted ha creado; en Catia estamos con Nicolás”, afirmó la lideresa Debora Guzmán, sentir que fue compartido por su compañero Adan Hernández, quien le envió un último mensaje al mundo entero. “El agua nos la quitó Guaidó con el imperio, en eso estamos claros, la respuesta nos las está dando el Estado y los movimientos sociales que nos hemos organizado para activar estos puntos estratégicos en apoyo a cientos de personas”, dijo.

Familias enteras manifestaron su agradecimiento al presidente Nicolás Maduro quien ha salido victorioso de los últimos ataques encabezados por el imperio. Aseguraron que quien hizo que regresara la luz y el agua fue Nicolás, fiel defensor del legado de nuestro comandante supremo.

Prensa PSUV