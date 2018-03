Bolivia se muestra sorprendido por tantas contradicciones de Chile en La Haya

El presidente Evo Morales se refirió este jueves a la exposición de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) La Haya, sobre la disputa marítima que mantienen ambos países, y expresó su sorpresa “porque haya habido tantas contradicciones”.

“Muy contento y sorprendido porque haya habido tantas contradicciones por parte de Chile”, dijo a través de su cuenta twitter @evoespueblo, subrayando que los alegatos presentados fortalecen a los defensores por una salida al mar soberana, pues confirman los argumentos presentados por su país.

“La exposición de los abogados chilenos nos fortalece, confirman nuestros argumentos. No hemos visto que el agente chileno o su equipo, hayan demolido los argumentos y todas las pruebas presentadas por nuestros abogados”, declaró.

El mandatario indicó que desde muy temprano se ha hecho un seguimiento a esta primera jornada de alegatos, y se evidenció que Chile aludió el origen del problema que es la invasión a Antofagasta en 1879. “Si no había invasión no había ningún tema pendiente con Chile, si no había invasión no había esta demanda, entiendo que indirectamente reconocen, pero es el tema de fondo”, agregó.

Asimismo rechazó el hecho de que Chile insistiera en que el Tratado de 1904 haya resuelto los temas territoriales, y además afirmara que ese documento se cumple a la “perfección” y que “es un puente y no un muro”.

“Este tratado no ha garantizado el libre tránsito de personas ni mercancías, ha sido un permanente freno a nuestro desarrollo económico y un mecanismo de violación de derechos humanos con este tratado”, denunció, reiterando que Chile solo se contradice.

“Insistieron que el Tratado de 1904 resolvió temas territoriales, luego reconocieron que notas de 1920 y 1950 otorgaban salida soberana, independiente al Tratado; después dijeron que no es válida la acumulación de compromisos, por último que Chile es coherente con sus compromisos”, precisó como muestra de las incoherencias de la nación chilena.

La Radio del Sur