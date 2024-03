Esto dijo Héctor Rodríguez sobre el Registro Electoral

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para Alianzas y Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, aclaró este jueves las dudas generadas desde la oposición sobre el Registro Electoral.

Entrevistado en el programa Al Instante, que transmite Unión Radio FM, Rodríguez aseveró que la oposición ha hecho una campaña para desestimar el voto, promoviendo además que el Registro Electoral no está activo.

El dirigente político aclaró que el Registro Electoral está activo de forma permanente, y que quienes deseen actualizar sus datos o inscribirse por primera vez lo pueden hacer directamente en las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A propósito de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Rodríguez destacó que quienes no se han registrado para votar es porque no han querido.

«No es que hay un grupo de gente que no se ha inscrito porque no se pueden inscribir, no, es que los 365 días del año el RE está abierto en todo el país, solo que deben ir a las oficinas del CNE», detalló.

Rodríguez también resaltó que el hecho de que exista un grupo de votantes de la oposición que no se haya inscrito es efecto de la campaña de descrédito que impulsaron durante años contra el ente electoral.

«La oposición decía que el CNE no sirve, no vale la pena votar, estimulaban que se vayan del país, bueno, ahí está el resultado», indicó, exhortando a todos los votantes a que se apersonen a los puntos del Poder Electoral para actualizar sus datos o registrarse si va a votar por primera vez.

Por otra parte, Rodríguez instó a que se haga un proceso de promoción del voto y a la participación democrática de todos los venezolanos.

En días pasados, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, informó que el registro comicial siempre está abierto en las oficinas nacionales y regionales, y que solo cuando hay elecciones se activan operativos especiales para la inscripción o cambios de electores.

