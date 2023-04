Esto dijo Freddy Bernal sobre los hechos del 11, 12 y 13 de abril de 2002

Prensa PSUV // Floriana Guzmán//.- Freddy Bernal, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacó durante su intervención que no existe golpe de Estado sin Estados Unidos.

«Le quiero decir a los jóvenes que no existe golpe de Estado sin los Estados Unidos, este mensaje de hoy es fundamentalmente para los jóvenes, no se dejen engañar y luchen contra la tecnología que los induce al sueño americano, y a no darle valor a Chávez ni a Bolívar», dijo.

Asimismo, informó que Estados Unidos ha estado detrás de muchas invasiones, «en el siglo pasado dirigieron 29 invasiones en América. A Dominicana la invadieron cuatro veces, a Nicaragua igual y de allí en adelante 29 invasiones y golpes de Estado».

En este sentido, Bernal expresó que los Estados Unidos en el año 1826 saboteó el Congreso Anfictiónico de Panamá, «porque Bolívar tenía la concepción de la América meridional como una sola nación y los Estados Unidos en esa época veían el peligro de Bolívar «.