Este jueves presentarán preseleccionados a rectores del CNE

Luego de un arduo y pormenorizado trabajo de selección, el Comité de Postulaciones de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), espera culminar este jueves la tercera fase del proceso, el cual consiste en la entrega de una primera lista de las y los candidatos a ser parte del ente electoral venezolano, así como del informe final donde se refleja la labor realizada.

Por ello se espera que el próximo jueves 10 el presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello y el vicepresidente, José Gregorio Correa, entregarán a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) un listado con aproximadamente 104 nombres, entre los cuales la AN deberá elegir los 5 rectores principales y sus respectivos suplentes, para lo cual tendrá un lapso máximo de 30 días continuos.

Es necesario destacar que el Comité de Postulaciones, que está integrado por once diputados designados del Poder Legislativo y diez ciudadanos y ciudadanas seleccionados de la Sociedad Civil, recibió un poco más de 150 propuestas de las cuales 21 no cumplieron con los recaudos exigidos, pasando a la fase de las entrevistas previas 132 personas, de las cuales se elegirán un poco más de un centenar que comprenderá el listado a entregar a la AN.

Ciudad Caracas