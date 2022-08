Encuentro del PSUV-Lara promueve la unidad y la movilización de la militancia

Las instalaciones del Gimnasio Los Horcones, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, fueron el punto de encuentro para que miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del estado Lara arrancaran la Asamblea Informativa sobre Metodología del Proceso de Renovación de las Estructuras del buró político.

La actividad contó con la asistencia de Francisco Ameliach, enlace por la dirección nacional del PSUV en Lara; el Gobernador de la entidad Adolfo Pereira; el Alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes; el Comandante Luis Reyes Reyes, miembro de la Dirección Nacional del PSUV; diputados (as) de la Asamblea Nacional; delegados (as) del V Congreso del PSUV y IV Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) y jefes (as) de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH).

En ese sentido, Ameliach aseveró que la principal meta del proceso de renovación es promover la unidad y la movilización de los delegados para superar cada una de las adversidades. “Del 13 al 14 de agosto iniciarán las asambleas promotoras e informativas por calle con la elección del propulsor o propulsora; el 20 de agosto arrancará la elección de los liderazgos de calle, el 27 del mes se instalarán las asambleas de elección de equipos de comunidad y finalmente el 03 de septiembre la elección de los líderes de UBCH”, comunicó.

Por su parte, el jefe político del territorio larense, Adolfo Pereira, manifestó: “Esta plenaria debe garantizar la transparencia y participación colectiva de todos los militantes que conformamos el glorioso partido de nuestro Comandante Hugo Chávez; la renovación de las bases comunitarias deben ser punta de lanza para la obtención de victorias electorales en los próximos años”.

Agregó el Gobernador que la dirigencia política debe estar al tanto de las 3R.Nets, tal y como lo expresa el Presidente Nicolás Maduro en cada una de sus alocuciones, “debemos asumir esta nueva tarea que emana el partido y que las bases puedan expresarse y postularse sin atajos ni ventajismos”, puntualizó Pereira.

Adicionalmente, el Alcalde anfitrión Luis Jonás Reyes señaló durante el importante encuentro, la necesidad de conquistar las nuevas mayorías que sean garantes de soluciones oportunas para el pueblo.

Por su parte, el Comandante Luis Reyes Reyes, representante del Consejo Político del PSUV, expresó: «La mayor exigencia para estas postulaciones es amar a la patria, por lo que debemos ratificar el compromiso militante y hacer hincapié en la construcción del socialismo que tanto nos enseñó Hugo Chávez».

Finalmente, Francisco Ameliach, informó: “El futuro de la Revolución Bolivariana depende de nosotros, invito a toda la dirigencia a descargar el instructivo del proceso de renovación en la página oficial del PSUV, donde podrán conocer los requerimientos, disposiciones, aspectos disciplinarios, quórum de participación, perfiles y demás aspectos relacionados a la elección”.

