Earle Herrera: Yo hablo en nombre de 30 millones de venezolanos sancionados

Durante su participación en la sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) , desarrollada este lunes, el constituyente Earle Herrara aseguró que su palabra va en “nombre de 30 millones de venezolanos sancionados”.

En su intervención dijo que un bloqueo de este tipo, no sólo afectará a ciertas personalidades, ministros o constituyentes, sino a todo el pueblo. “La oposición no ha parado, un solo día, en 20 años en actos de saboteo, tanto la derecha nacional como la internacional. Han realizado protestas, saboteos, trancas, quema de personas, bloqueos, guarimbas y aún no han entendido de qué se trata. Han desarrollado una agenda permanente Este bloqueo afectaría a todo el país”, apuntó.

Aprovechó para agradecer la solidaridad de los pueblos del mundo para con Venezuela “Se empiezan a escuchar las voces del mundo. Nosotros venceremos”, aseveró.

Con El Mazo Dando