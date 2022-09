Diputado Rodríguez: Venezuela se encuentra en condiciones para mantener la meta de producción de petróleo

“Yo creo que estamos en condiciones de mantener la meta de producción de petróleo. El problema no es llegar a una meta, el problema es mantenerla de manera progresiva; el año pasado llegamos a un millón 43 mil barriles, pero el bloqueo no nos permitió mantener eso”, sostuvo el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional (AN), diputado Ángel Rodríguez.

Durante una entrevista en el programa Café en la Mañana, transmitido por Venezolana de Televisión, Rodríguez subrayó que las medidas unilaterales y coercitivas, así como el bloqueo económico y financiero, afectaron grandemente el proceso de producción de petróleo en el país. Actualmente, se encuentra en 760 mil barriles diarios, pero, a pesar de ello, no ha habido “bajones en la producción como en otras oportunidades

Añadió que mediante la participación activa del sector privado nacional e internacional, y empresas estatales de otros países, se ha podido recuperar el proceso de producción de petróleo y por esta razón, la nación mantiene su producción con miras a aumentar el número de barriles diario

El diputado destacó que el bloqueo ha sido rechazado por un sector importante de la oposición, quienes aseguran que las sanciones no les convienen a nadie «el hecho de que se abra el tema del diálogo, y los acuerdos que podrían generarse de esas conversaciones en Noruega, es un elemento clave para bajar los niveles de las sanciones y que se pueda permitir el desarrollo de la producción petrolera nacional

De igual forma, manifestó que “nosotros esperamos que las negociaciones y el diálogo sean un espacio para que los países que están participando se conviertan en promotores, para que los niveles de sanciones disminuyan y que denuncien el bloqueo, el cual, es un golpe de amplio espectro, porque involucra a varios sectores de la vida nacional

Asimismo, el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la AN, resaltó que la visita del Secretario General de la OPEP tiene un significado importante, debido a que reconoce que Venezuela, en las próximas dos décadas, jugará un papel significativo en la situación energética mundial por sus capacidades y reservas. Igualmente, reiteró la necesidad de denunciar el bloqueo criminal contra el país.

Además, agregó que el “bloqueo nos ha dado en la cara en relación con que no podemos seguir siendo un país monoproductor”, razón por la cual es necesario virar hacia las energías alternativas renovables, para enfrentar los nuevos desafíos de desarrollo productivo y económico nacional.

