Cabello reveló que la ANC retirará la inmunidad a más diputados de la AN

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello advirtió este pasado miércoles que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) retirará la inmunidad a más diputados opositores para que sean procesados judicialmente por el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

“Ayer me dijeron: Ya entraron otros diputados más a la lista a los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria. Acá no puede haber impunidad”, adelantó Cabello.

En este orden de ideas, Cabello subrayó que en Venezuela “no va a haber impunidad” luego del fallido intento de golpe de Estado del 30 de abril.

“Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie entonces tiene que funcionar la justicia”, agregó. A su vez expresó que la ANC ha dado por levantado la concesión de 14 legisladores.

El órgano, liderado por Cabello, coincide con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que los 14 diputados opositores señalados hasta ahora actuaron de manera flagrante en el fallido golpe y, por tanto, no merecen antejuicio de mérito como legisladores sino ser procesados por cortes ordinarias.

Entre los delitos por los que se acusa a los opositores figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia, instigación a la insurrección y concierto para delinquir.

Guaidó salió negando diálogo en Noruega

En su discurso, el líder revolucionario detalló que “El presidente llamó al diálogo, se encontraron por allá en Noruega y Juanito Alimaña salió negándolo, como cuando dijo que no se había reunido con Diosdado. Después se tomaron las fotos por allá, para que no dijeran que no se habían sentado”.

Cabello aseguró que varios voceros de la oposición han manifestado su intención de reunirse con el Gobierno: “Por debajo, todos y todas mandan mensajes, todos los días, para reunirse con nosotros. Por ahí unos nos escribieron para armar un nuevo partido, háganlo para desmarcarse de esta violencia a los que los han llevado“.

En este sentido, el parlamentario acotó que el presidente Maduro ha hecho innumerables llamados al diálogo con todos los sectores que hacen vida en el país para garantizar la paz y tranquilidad de la nación: “Aquí Nicolás ha hecho más de 600 llamados al diálogo públicos y no son capaces de mantener una conversación. Un diálogo no significa para nada capitulación”.

