Diosdado Cabello: En Venezuela no existiría paz sino hubiese sido por el 4F de 1992

El diputado Diosdado Cabello, durante la Conmemoración del Trigésimo Aniversario de la Rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y día de la Dignidad Nacional, reflexionó que de no haber sido por el alzamiento militar del 4F, hoy en Venezuela no existiría paz y que la historia no debe alterarse.

“Hoy, reivindicar este hecho, es decir que estamos en paz en este país a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la derecha. No pueden cambiarse la historia, fue una rebelión militar popular contra el neoliberalismo, contra el gobierno del Pacto de Punto Fijo y contra el Imperialismo Norteamericano”, destacó.

Por último, Cabello llamó la atención a los parlamentarios de la oposición y les recordó que ellos no estarían en los cargos que hoy ocupan de no haber sido por el 4 de febrero, encabezado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

