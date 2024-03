Diosdado Cabello: Quien dicta las normas del juego electoral en Venezuela es el CNE

Prensa PSUV.- Este lunes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello aseguró que, el que dicta las normas y reglas electorales en Venezuela, es el Consejo Nacional Electoral, por lo que señaló que quienes están inhabilitados no podrán participar en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio.

“Quien dicta las normas del juego electoral en Venezuela es el CNE, ayer todos sus rectores en pleno anunciaron, aprobaron por unanimidad, anunciaron este calendario”, indicó Cabello. Asimismo, añadió. “Quien por alguna circunstancia esté en condiciones de inhabilitado o inhabilitada, cuando intente meterse en el sistema del CNE, el sistema lo va a rechazar de manera automática, será rechazo por un sistema automatizado”.

Explicó que quienes no cumplan con los requisitos electorales, no podrá participar como candidato en las venideras elecciones. Aseguró que no hay forma de cambiar nada, por lo que advirtió que quienes están inhabilitados a dejar de engañar al pueblo.

“Cada quien que quiera sentirse con un nivel de esperanza ficticia puede tenerla, pero la verdad es clara, los hechos son irrefutables, tercos son los hechos, no hay forma de cambiarlo. Y a estas alturas no hay forma de cambiar nada”, dijo Cabello.