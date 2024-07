Diosdado Cabello: El pueblo está resteado para salir a ganar el 28 de julio

Prensa PSUV.- Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó desde una emotiva movilización realizada este jueves 18 de julio en el estado Yaracuy que el pueblo está muy consciente en este próximo proceso electoral, «Con Chávez y con Nicolás, hoy, en estas elecciones de este año 2024, compañeros, compañeras, uno siente que el pueblo está muy claro».

Señaló que el pueblo tiene presente la importancia de defender la Revolución este domingo 28 de julio.

«El pueblo tiene un fervor, tiene una pasión, una alegría, que hace años en un evento electoral no se tenía; el pueblo hoy está resteado para salir el 28 de julio a ganar», agregó, «El pueblo está resteado el 28 y 29 a salir a defender la Revolución donde haya que defenderla».

Ante las acciones de la derecha venezolana y las amenazas al pueblo venezolano, expresó que aunque ellos desean ver derramamiento de sangre, el pueblo no permitirá acciones de violencia.

«Ellos amenazan, si hay un resultado que no sea el triunfo de un pataruco, no vamos a reconocer el resultado y le pediremos al mundo invasiones, contra Venezuela… Ellos quieren ver derramada la sangre del pueblo, pero no pueden», expresó.

Finalizó recordando que en cada sector deberán conformarse las Unidades Populares para la Paz, con el fin de garantizar la tranquilidad en todo el territorio nacional.

«No lo podemos dejar que embochinchen ni un solo sector de Venezuela, no lo podemos dejar que embochinchen ni un solo sector de Yaracuy… En cada comunidad debe existir una Unidad Popular para la Paz, para la defensa de la paz».