Diosdado Cabello: La oposición sabe que en los sectores populares está la gente que da la vida por la Revolución

Prensa PSUV/Mónica Vera.- Este martes durante la movilización en la parroquia San Juan, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó que la oposición está buscando abordar los sectores de la Revolución buscando confrontación.

“La oposición como no ha podido entrar en los distintos sectores populares, va a traer gente violenta… Ellos saben que en los sectores populares está la gente que se va a jugar la vida por la Revolución Bolivariana”, indicó.

Asimismo expresó que el PSUV se ha movilizado directamente en los espacios con su propios habitantes, no ha traslado a personas de otros sectores, “La instrucción es muy clara y precisa, si nosotros vamos al Guarataro es con gente del Guarataro, no llevamos gente de otros lados”.

Cabello indicó, que distintos miembros de la oposición solicitaron sanciones, bloqueos y hasta invasión, acciones que han afectado al pueblo, pero ahora llaman al voto por ellos olvidando sus acciones, “Ahora ellos después de haber pedido sanciones y bloqueos vienen aquí… Si aquí no hubiesen existido todos esos ataques que afectaron al pueblo venezolano, aquí ya no habría personas sin vivienda”.

Finalmente Cabello, destacó que la oposición tiene derecho a realizar su campaña, pero que la Revolución siempre hará que el pueblo sea respetado, “Ellos tienen todo el derecho de hacer campaña y nosotros todo el derecho de velar por la vida de nuestros hijos y nuestros nietos”, agregó, “La vida en la calle es otra, la vida en el Guarataro es otra, la vida en los pueblos es otra…. Ellos no pueden llegar a atropellar a la gente, nosotros no somos violentos, nosotros lo que no somos es pendejos”. Concluyó.