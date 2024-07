Diosdado Cabello: El mundo se juega la paz con las elecciones en Venezuela

Durante su programa Con el Mazo Dando N°485, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en el país se juega la paz no solo de los venezolanos y venezolanas, sino de la región también.

“No hay un hecho más importante en el mundo este año que las elecciones en Venezuela ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela se está jugando la paz y la tranquilidad del continente, porque en la mesa está la propuesta de los Pueblos libres, donde Venezuela es vanguardia, junto a otros pueblos seguro, pero aquí en Venezuela este año se la juega el mundo la paz y tranquilidad de la región”, enfatizó.

Resaltó que para el proceso electoral están invitados 97 países como observadores. Al tiempo, cuestionó a países como España que insisten, en venir, sin invitación, a hablar sobre el proceso y a pretender a dar lecciones de democracia, cuando ellos siguen teniendo reyes. Enfatizó que el 28J va a quedar ratificado que los venezolanos y venezolanas deseamos vivir en paz. “El valor agregado de la independencia es el de la paz, sin paz en este país no hay posibilidad de nada”, dijo.

Al tiempo, condenó la violencia de la oposición venezolana y la campaña de odio que han impulsado ahora contra la mujer venezolana. “Cuiden a sus hijos y que no se dejen llevar por la manipulación de la aventura, porque quienes llaman a la violencia tienen a sus hijo e hijas lejos de aquí”, dijo y apuntó que a esos sectores que nos les importa nada “no merecen el voto ni de un solo venezolano”.

Reafirmó que el candidato de la Patria, Nicolás Maduro, es el único que garantiza la paz, la libertad, independencia, soberanía y la tranquilidad de este país.

El enemigo histórico tiene dinero, poder y no tiene escrúpulos

El dirigente revolucionario advirtió que el imperialismo, el cual ha sido un enemigo histórico de los pueblos, tiene “herramientas, poder, dinero y no tiene escrúpulos, y si consigue a quien masajearle el ego, lo hace, para hacerle daño a un proceso revolucionario”.

En ese sentido, hizo un llamado a la militancia revolucionaria que tienen un puesto de liderazgo, y sobre todo a la juventud, a tener cuidado por quienes se disfrazan y se acercan a masajearles el ego.

“Terminan mandando los asesores y no la política, y uno se encuentra que la persona que conoció luego de un tiempo resulta irreconocible y si a eso tú le sumas una masajeadita del ego, resulta el caldo perfecto para el personalismo y la soberbia intelectual», recalcó.

Por tal razón, resaltó a la juventud que “un revolucionario o una revolucionaria no puede hacer política alejada del Pueblo (…) a ustedes les va a tocar dirigir esto (la Revolución Bolivariana) y ustedes no pueden acostumbrarse a hacer política lejos del Pueblo».

Recordó a los jóvenes la importancia de cuidar y de preservar lo que ha conquistado la Revolución, al destacar que a las generaciones de ahorita no les ha tocado luchar como en la época de la Cuarta República, en donde a unos les tocó arriesgar hasta su vida.

Enfatizó a los jóvenes que tienen que estar siempre junto al Pueblo, porque “el Pueblo es sabio y siempre nos está dando lecciones, nos dice cosa, es el mejor termómetro”, indicó.

Aquí todos son bienvenidos

A propósito de los alcaldes y alcaldesas y dirigentes de la oposición que se han declarado independientes y manifestando su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro, Cabello indicó que en las fuerzas revolucionarios todos son bienvenidos para trabajar por Venezuela.

“Van a venir a hacer política con nosotros, son bienvenidos, vénganse (…) vamos hacer política con pasión y vamos a defender a nuestro Pueblo, aquí aprendemos todos”, dijo.

Resaltó que esos dirigentes opositores se hastiados de la violencia de sus mismos sectores, declinaron a favor de la opción de paz y tranquilidad que representa el Presidente Maduro.

Asimismo, destacó que esos dirigentes no han sido presionados por nadie; Sin embargo, indicó que hay algunos que les da temor, porque quienes se han pronunciado muchos han sido amenazados, le han marcado sus casas y a sus familias sectores de la ultraderecha.

“Del lado del chavismo nunca van a ver nada de eso, los podemos amenazar es con un abrazo, bienvenidos vamos a luchar por Venezuela juntos, todos hacemos falta para luchar por Venezuela”, manifestó

No tienen un plan de gobierno más allá de privatizar

El también diputado a la Asamblea Nacional (AN) señaló que los sectores de la ultraderecha venezolana que hoy quieren medirse en las elecciones presidenciales no tienen una propuesta de gobierno para el pueblo que no sea la privatización.

“No tienen ni si quiera una propuesta de gobierno al país de parte de ellos (…) o lo han presentado, hay dos razones: o no lo tienen o es tan indecoroso, que no se atreven a presentarlo. Yo creo que es la segunda», dijo.

Señaló que para nadie es un secreto lo que ese sector haría en el país en el caso hipotético de que ganaran, privatizarían la educación, la salud y todos los servicios públicos en Venezuela.

“Aquí nada en gratis dicen ellos, aquí nada es gratis alguien lo paga, eso se traduce a que los humildes no tendrán como estudiar. Todo lo que se ha alcanzado, que los jóvenes de Venezuela al graduarse de bachilleres tienen su cupo (universitario) asegurado, volveríamos a las épocas de las cavernas, nadie tendrá su cupo asegurado a menos que tenga plata», expresó.

Puntualizó que lo primero que hace la derecha para comenzar a privatizar es quebrar las empresas del Estado. “Es el capitalismo salvaje (…) el que tiene 150 años amargándole la vida al mundo”, aseguró y reiteró que de ellos llegar al poder lo primero que harían sería eliminar las más de 100 universidades creadas en Revolución.

