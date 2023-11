Detrás de la agresión a Venezuela está la ExxonMobil

Comando de campaña Venezuela Toda.- Durante rueda de prensa, el jefe nacional del Comando de Campaña Venezuela Toda, Jorge Rodríguez, señaló que el gobierno de Guyana reconoció que los honorarios de los abogados que fueron a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fueron pagados por la ExxonMobil.

«Ayer con el mayor descaro, el mayor desparpajo, el gobierno de Guyana admitió que los 18 millones de dólares que costaron los honorarios de los abogados que fueron a Corte Internacional de Justicia a introducir ese adefesio pidiéndole que Venezuela suspendiera el Referéndum Consultivo, los pagó la ExxonMobil, a confesión del criminal relevo de pruebas», dijo Rodríguez.

Asimismo, aseguró que en esta agresión contra Venezuela está detrás la ExxonMobil e instó a estar alerta ante cualquier movimiento de esta trasnacional.

Además le recordó a la CIJ que «no te vistas que no vas, no tienes porqué meterte en los asuntos de Venezuela, no puede venir ningún ente extranjero a dictarnos lo que debemos hacer».

Finalmente, expresó «nosotros no estamos esperando absolutamente nada de la CIJ».

Por su parte, la Secretaria de Vocería y Redes Sociales del Comando de Campaña Venezuela Toda, Genesis Garvett, resaltó la participación del pueblo venezolano, que apoya la defensa del Territorio Esequibo.

Seguidamente, anunció el cronograma de conciertos de la Campaña Venezuela Toda, que cuenta con artistas de diversos géneros, cantándole al Esequibo.

En el mismo orden de ideas, agradeció a todos los artistas venezolanos de diversos géneros que se han manifestado, llevando un mensaje de unidad y de paz.