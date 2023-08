¡Derrotada la embajada de Washington en el Ecuador!

POR: Wilmer Armando Depablos

Desde las 7 a.m. hasta las 17 p.m. 5 de la tarde estuvieron dispuestas las mesas electorales en todo el país, que convocaban a más de 13.45 millones de votantes de los 18 millones de ecuatorianos.

La Presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Atamaint, durante toda la jornada informó que las mesas estaban habilitadas, que el evento electoral transcurría con total normalidad y que el único vocero oficial para dar resultados era el órgano comicial que ella presidía, CNE.

El Ministro de Interior por su parte, daba reportes sobre las detenciones en virtud de la violación a la normativa electoral e informaba de un proceso tranquilo sin violencia, el Plan de Seguridad estuvo acompañado por más de 100 mil funcionarios que garantizaron una jornada tranquila en paz.

Los Candidatos Electorales que representaban los 6 binomios incluido el sustituto de Fernando Villavicencio recientemente asesinado, sufragaron sus respectivos votos bajo una fuerte custodia de seguridad y con chalecos antibalas, lo que ha sido un hecho inédito, pues el Ecuador nunca había ido a elecciones bajo un estado de excepción dadas las circunstancias de violencia que caracterizan estos comicios con el asesinato de 3 políticos.

La participación ha sido masiva, supera según los datos el 80 por ciento de votantes, más que legítima estas elecciones en el Ecuador lo que evidencia que la estrategia del miedo para desestimular el voto fracasó. Aquí perdió la embajada de EEUU que ha utilizado como en otros países que le son incómodas las bandas de paramilitares y el terror como arma para deslegitimar los procesos.

Al día de hoy 21 de Agosto se puede hacer una lectura seria y objetiva valorando los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral CNE que evidencia que a las 6:00 a.m. hora del Ecuador con el 92,9 de actas escrutadas los resultados con: Luisa Gonzáles candidata del proyecto del ex presidente Rafael Correa y su partido de la Revolución Ciudadana obtuvo el 33,25 % de los votos escrutados y el contendor más cercano el empresario Daniel Noboa el 23,72 % lo que pone a ambos candidatos en la 2da vuelta o balotaje para el 15 de octubre, cabe señalar que ninguno de los dos podrá excusarse conforme señala la ley. Recordemos que la ley electoral del Ecuador establece que se ganará en primera vuelta cuando uno de los candidatos llegue al 50% o 40% con una distancia de 10 puntos al contendor más cercano y estos supuestos no se dieron.

Fernando Villavicencio el candidato presidencial asesinado pero no ausente en los comicios, obtuvo el 16,51 % de los votos escrutados. Cabe recordar que fue sustituido por el periodista Christian Zurita aprobado por el Consejo Nacional Electoral CNE pero bajo la apelación de recursos por parte del partido de la Revolución Ciudadana al no cumplir con los extremos de la norma electoral. Sin embargo, dado los resultados de ayer su participación en el evento electoral se desvanece.

Llama poderosamente la atención el análisis de los distintos votos: validos 91,3 % nulos 6, 71 % y Blancos 1,99 % de esto se tendrá que hacer lecturas serías porque con una participación tan alta y con el irrisorio % de votos blancos y nulos hay que leer muy bien.

El pueblo del Ecuador le dio el triunfo a las fuerzas del correísmo en primera vuelta y ahora tendrán que medirse de nuevo el 15 de Octubre en el balotaje, veremos el transcurrir de estos casi dos meses para que cada candidato y sus partidos echen el resto, por ahora debemos esperar, lo que si es evidente que el único y verdadero derrotado es Washington y su maquiavélica forma de injerencia. El pueblo consciente del Ecuador se sacó la correa y le dio sus buenos correazos a estos yanquis.