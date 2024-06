Derecha pretende implantar nuevo escenario de violencia en Venezuela

“¡Más nunca crímenes de odio!”, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al alertar a los venezolanos y venezolanas, sobre las maniobras orquestadas por la extrema derecha para implantar escenarios de violencia, similares a las guarimbas de los años 2014 y 2017.

Al recordar el asesinato del joven Orlando Figuera, de 22 años, víctima de quemaduras de primer y segundo grado por parte de una turba violenta que lo señaló de chavista, puntualizó que, precisamente, la oposición radical “convocó ese odio y es el odio que quieren traer otra vez a Venezuela” con la intención de que “nos enfrentemos, nos matemos unos contra otros”.

“Han despertado en sectores ese odio, esa violencia y es la apuesta principal que hace la extrema derecha en Venezuela”, apuntó durante el programa Con Maduro+, transmitido a través de Venezolana de Televisión (VTV).

En este sentido, reiteró su llamado al pueblo para preservar la paz, así como cultivar el amor, la convivencia y el respeto ante los intentos de sembrar el fascismo en Venezuela.

“Crímenes como el de Orlando Figuera no deben repetirse más nunca. No puede volver esa gente, no pueden volver con su fascismo, no pueden volver más nunca con su odio”, aseveró.

El Jefe de Estado, por otro lado, aprovechó la ocasión para solicitarle al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la entrega de los involucrados en la muerte de Orlando Figuera a las autoridades venezolanas en función de que sean juzgados por el crimen cometido.

“La Fiscalía General de la República lo ha solicitado en múltiples veces; yo les pido al Jefe de Gobierno, a las autoridades judiciales que le entreguen a la justicia venezolana a los fascistas que quemaron vivo a Orlando Figuera”, manifestó el mandatario nacional.

VTV