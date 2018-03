Delcy Rodríguez: EEUU pretende detener El Petro sin ningún basamento legal

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), denunció este miércoles que Estados Unidos pretende detener la criptomoneda venezolana El Petro, sin contar con ningún basamento o soporte legal. La información la dio a conocer en plenaria en ocasión de la aprobación de un acuerdo, para repudiar las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra El Petro.

En este sentido, Rodríguez explicó que Donald Trump dejó constancia escrita, en la nueva sanción contra Venezuela, emitida por decreto el pasado 19 de marzo, de ejercer una investidura sobre “medidas adicionales”, injerencistas y violatorias del Derecho Internacional, como la orden ejecutiva del decreto Obama de 2015 y 2017.

Además, denunció que “queda constancia en un instrumento jurídico de ese país de las maniobras de la derecha espuria venezolana, que solicitó el decreto a través de la ilegal y exigua Asamblea Nacional adecoburguesa, que pretende ejercer funciones al margen del Derecho y fuera del territorio nacional”.

“Jamás se había visto tanta inmoralidad y desparpajo”, aseveró la presidenta de la ANC ante el proceder antinacional de la derecha, que busca atacar al pueblo venezolano y castigarlo por su decisión política de apoyar al Presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, Rodríguez señaló que “EEUU critica la moneda digital venezolana como un instrumento para eludir el bloqueo estadounidense de la orden ejecutiva espuria, ilícita y violatoria del Derecho Internacional y pretenden así vulnerar El Petro”.

“Respaldamos con este decreto las acciones del Presidente Nicolás Maduro en defensa de Venezuela y denunciamos las maniobras injerencistas de Trump para impedir lo imposible”, afirmó, mientras se refirió al avance de El Petro en el sistema financiero internacional.

Al respecto, la presidenta resaltó que “Venezuela ya entró al nuevo orden financiero internacional, el dólar no existe, no tiene soporte financiero real, es especulativo, no tiene respaldo alguno, es la crisis financiera del capitalismo mundial”.

“El Petro nació y lleva estampada la espada de Bolívar galopante y le recuerda al dólar que no existe que es un zombi (…) El Petro es un criptoactivo real, respaldado en petróleo, oro y diamante, y nació para garantizar el futuro de esperanza para nuestro pueblo”, enfatizó.

Finalmente, Rodríguez recalcó que “Venezuela consolidó El Petro y no se va a detener con ese papel que no sirve para nada, nuestro pueblo es indestructible en esta batalla financiera, económica y política, y El Petro será la peor pesadilla del Imperio de EEUU”.

Prensa Digital Mippci