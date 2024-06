Decretado 15 de junio como Día del Arrepentimiento en Cristo y Día de la Esperanza

“Así como el 15 de mayo ha sido decretado el día de la familia para el rescate de los valores y la unión de la familia, creo que el 15 de junio, a partir de este año, pudiéramos decir que es el Día del Arrepentimiento en Cristo y el Día de la Esperanza, de la buena nueva. Así lo decreto. Que Dios los bendiga, cuenten conmigo, no les fallaré jamás”.

Las palabras corresponden al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien antes de este anuncio, se declaró como un “hombre de oración, creo en la oración, en el poder de la oración y soy un hombre de reflexión porque me gusta escuchar y aprender”.

El jefe de Estado realizó reflexiones sobre las experiencias que como individuos hemos vivido en los últimos tiempos y cómo en ese camino, a testimonio propio, le hizo encontrase con Dios.

“Yo he encontrado a Dios en mi camino, lo he visto y he tenido fe y he creído en él”, acentuó, durante un encuentro con líderes de las iglesias cristianas celebrada en el Salón Boyacá, del Palacio de Gobierno.

Oración y acción

En esta reunión el Presidente destacó la importancia de ser hombres y mujeres que van de la reflexión al accionar.

“Soy un hombre de reflexión, pero también de acción, como tenemos que ser. El amor de Dios en acción, el poder de Dios en acción. Oración, reflexión y acción permanente”, resaltó.

El presidente Maduro tras indicar que la nación está preparada físicamente, materialmente y espiritualmente, auguró cosas buenas para la nación y todos veremos el desarrollo.

“Yo le digo a los empresarios: Venezuela está asombrando al mundo y va a asombrar el mundo con su poder económico; yo le digo a los muchachos, a los estudiantes: Venezuela va a asombrar al mundo con el desarrollo de su educación, de la ciencia y tecnología. Lo vamos a ver”, declaró.

Maduro agradeció a los hombres y mujeres que profesan la fe cristiana por aceptar la invitación.

“Yo les agradezco que ustedes hayan aceptado esta invitación a todas las iglesias cristianas del país, a todos los hombres y mujeres, a todas las comunidades cristianas y a todo nuestro pueblo”, refirió.

Previo a esta encuentro, el presidente Nicolás Maduro se reunió en el Despacho 1 con apóstoles, profetas y pastores pertenecientes a la iglesia cristiana de Venezuela, en el contexto del Acto Cristiano de Arrepentimiento Nacional y Entronamiento de Jesucristo en Venezuela.

“Estoy muy feliz del encuentro que hemos tenido en privado, muy hermoso, de este encuentro especial, como dice el pastor Dan: hemos venido construyendo juntos un camino desde mucho antes del 6 de marzo”, expresó.

En el acto de fe, el jefe de Estado realizo una oración:

Con el mayor respeto por su fe les digo: Señor nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón por el pecado de nuestra Nación, como autoridad de esta Patria te pido perdón, en nombre de mi Gobierno y de mi pueblo por los pecados de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza y todos los que se hayan podido cometer como nación, perdónanos, sana nuestra tierra, tu palabra dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 2 crónicas 7:14.

Yo desde el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, hoy 15 de junio de este año 2024, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente, entrego mi nación dominación a Cristo para que sea el dueño absoluta de esta patria bendita. Amén. Que así sea. Aleluya.

Prensa Presidencial