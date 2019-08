La criminal dolarización y sus efectos

Por: José Avila

Hay un debate que pretenden pasar por debajo de la mesa, bien sea por ignorancia o por conspiración. Llamemos las cosas por su nombre: hay una conspiración en marcha contra la economía venezolana y, en especial, contra el pueblo en su conjunto.

Han inducido una arbitraria escalada de precios, lo cual altera fraudulentamente el indice inflacionario y la solución mágica que proponen los economistas de la derecha es “dolarizar” nuestra economía, matando con ello al bolívar como símbolo, como moneda de referencia, entregar la soberanía y matar el proyecto del comandante Hugo Chávez que nos llamó a enterrar el dólar, pues este no tiene soporte en la economía real y es una burbuja que pronto estallará.

China y Rusia echaron mano de la idea de Chávez y han creado su propia moneda de referencia y se aprestan a dar el golpe final al gran atraco estadounidense, el dólar.

¿Cómo es que los sabios que proponen dolarizar la economía no ven eso? ¿Cómo es que no se han detenido a pensar que la mayor reserva petrolera del mundo, Venezuela, posee a valor presente neto el equivalente a 30 billones de dólares solo en petróleo? ¿Cómo es eso que el bolívar no vale nada?

Hay otros genios que proponen una dolarizacion parcial, es decir, comprar y vender algunos bienes en Venezuela en dólares.

Hay que estudiar lo que ese proceso fue en América Latina y responder a estas preguntas:

1.¿Cómo se hizo la dolarizacion?

2.¿Por qué se hizo la dolarizacion?

3.¿Qué impactos tuvo la dolarizacion?

4.¿Quiénes ganan y quienes pierden con la dolarizacion?

1.Se inició sacando de circulación la moneda nacional de los países a los que le aplicaron esa receta.

En la frontera con Colombia actualmente le pagan una sobre tasa de 40% a quien entregue un billete Venezolano, como forma de atacar el cino monetario.

En la misma dirección Dólar Today y otras criminales páginas «marcadoras» de este criminal valor, todos los días escala el valor del dólar frente al bolívar e inicia una operación psicológica, para hacer creer que todo cuanto se comercializa en Venezuela se compra en el exterior con un dólar a valor de 18000 mil bolívares por dólar. De esta manera crean las condiciones para sacar de circulación, de facto, al bolívar y destruirlo como referencia.

El otro procedimiento que se utilizó fue una intensa campaña comunicacional de que por esa vía se salvaría la economía y que era una forma de buscar otras fuentes de ingresos en divisas, crecerían las inversiones y se fortalecería el poder adquisitivo de los trabajadores. De igual forma se hicieron reformas de ley para legalizar la circulación del dólar y empezó el retiro, ya formal, de las monedas nacionales, a una tasa que arbitrariamente fijaron los Bancos Centrales de esos países en contubernio con las oligarquías locales. (ver caso de El Savador, Ecuador y Panamá).

2. El argumento principal fue: para mejorar esas economías y la de sus pueblos. Pero las razones de fondo fueron: el pleito porque la paridad oficial no se alteraba y los empresarios pedían devaluar, para incrementar sus patrimonios en moneda local y, en segunda instancia, crear condiciones para desestabilizar a los posibles gobiernos de izquierda que ya se asomaban en América Latina. El aumento del «precio del dólar» es lo que se llama devaluación del bolivar. La devaluación del bolívar y su desaparición es el objetivo final.

3. Se incrementó el patrimonio de los banqueros y de los tenedores de dólares en el exterior, aumentó la pobreza, pasaron a depender de la Reserva Federal de Estados Unidos, disminuyó la inversión extranjera, bajaron la tasa de interés a los ahorros e incrementaron la tasa para los préstamos, los banqueros se dedicaron a prestarse entre ellos mismos, con lo cual disminuyó el crédito a las personas y a los pequeños artesanos, las economías se hundieron, el agro entró en una profunda crisis, disminuyó el empleo y destruyeron los salarios.

4. Ganaron los «empresarios» importadores, los dueños de los Bancos, los comerciantes, los industriales a través de la captación del préstamo a bajo interés, en detrimento de las mayorías que eran sometidos a bajas tasas de interés por sus ahorros.

Perdieron los campesinos y pequeñas empresas, la población de bajos ingresos y las personas con pequeños ahorros. La clase trabajadora no recibió aumentos de salarios y las condiciones de vida en general empeoraron.

En el caso de Venezuela, hace 5 años se vienen preparando las condiciones objetivas y subjetivas para que avance la idea de dolarizar la economía, cuando a estas alturas es por todos sabido que el dólar no posee soporte en la economía real.

Los sectores políticos y económicos que adversan la Revolución han acumulado tanta riqueza en el exterior que ahora requieren legitimar sus capitales, inflar artificialmente la tasa de cambio, para de esta forma aplicar una tasa de ganancia de mas del mil porciento (1.000%) Un grosero y escandaloso robo a la población.

Las formas en que atacan a la economía venezolana para debilitar su fortaleza se ha basado básicamente en: inducir la inflación, escalar arbitrariamente los precios, contrabando externo e interno, acaparamiento para sembrar la sensación de escasez, la extracción de divisas por la vía de falsas importaciones, sobrefacturación, la legitimación de capitales, viajes no realizados al exterior (raspacupos) y un ataque directo al bolívar desde Cúcuta, bajo un entramado de miles de casas de cambios que no justifican el origen de sus fondos y mucho menos el método para calcular la tasa de cambio que le aplican al bolívar. Es tal el descaro que en Colombia se legitiman dos tipos de cambio para una misma moneda: el bolívar; por mampuesto, además, buscan derrocar el Gobierno que preside el compatriota Nicolás Maduro.

Las consecuencias por ahora se han hecho sentir. Los actores políticos y económicos han sido identificados, nuestro Gobierno ha actuado con contundencia junto al poder judicial y la FANB.

Necesitamos superar este trance, incrementar la producción primaria de alimentos, incrementar los inventarios, repatriar los capitales que hayan sido objeto del fraude cambiario, cambiar nuestros hábitos de consumo, denunciar permanentemente los focos de guerra económica, debatir en el seno del pueblo la necesidad de incorporarnos todos a la producción nacional, fortalecer a los campesinos, empoderar a las y los trabajadores, además de promover alianzas con sectores privados que apuesten al desarrollo nacional e inviertan en bienes y servicios de sello nacional.

Debe nacer un nuevo método para calcular el precio real del bolívar ante cualquier divisa extranjera, tomando como base nuestras inmensas riquezas petroleras, las de oro, coltan, hierro, aluminio, plata, agua y bauxita.

por las guerras que promueven los países de vocación imperial es por el control de recursos energéticos, casos hay ya probados: Irak, Libia, Siria y Africa.

Si es Venezuela la mayor reserva de petróleo del planeta, ¿cómo se explica que en una manipulación cambiaría nos hagan creer que el bolívar es una moneda débil? ¿Saben por qué?

Por la fórmula en la que calculan el tipo de cambio: en ella no incorporan el valor total de nuestras riquezas, sino el disponible liquido en la cuenta de reserva internacional, expresada en el famoso dólar.

Los países petroleros y con otras riquezas debemos migrar a otro método de cálculo e incorporar el valor presente neto de nuestras riquezas a esa forma de cálculo y verán como cambia la paridad, la historia y como el dólar y su país emisor quedarán al desnudo.