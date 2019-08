Constituyente Torrealba apoya iniciativa del Gobierno de no asistir al diálogo en Barbados

El presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Francisco Torrealba, aplaudió este jueves la iniciativa que tuvo el Gobierno Nacional de no asistir a la mesa de diálogo con sectores de la oposición venezolana en Barbados, tras el bloqueo ilegal impuesto por Estados Unidos.

En entrevista para el programa Al Aire que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), refirió que el bloqueo económico y financiero formalizado contra nuestro país por una reciente orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, ha sido celebrado por sectores de la oposición, los mismos que participan en la mesa de diálogo que se realiza en Barbados.

«Nuestro Presidente Nicolás Maduro ha extendido su mano para sentarse a dialogar con quien sea necesario. Sin embargo, en la actualidad hay gente que mientras está sentada en la mesa, está dándole por otro lado una puñalada al país, esos son los que celebran la medida que ha dictado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una medida que es ilegal», indicó.

Precisó que los sectores de la ultraderecha venezolana actúan en concordancia a las órdenes de sus jefes, «los que residen en la Casa Blanca de Norteamérica».

«Nosotros seguimos apostando por que prevalezca la sensatez. Tristemente ya la oposición no se dirige a sí misma, llegamos a lo peor de lo peor, primero no teníamos oposición y ahora, ya no puede rehacerse ni dirigirse a sí misma porque tiene por encima a sus jefes de la Casa Blanca», dijo.

Ante esto, señaló que desde la ANC seguirán creando nuevas alternativas para salir victoriosos de la próxima batalla. Además, indicó que desde el sector de la clase obrera, el planteamiento sigue vigente: elevar al máximo los niveles de producción.

Asimismo, la propuesta para rescatar los comedores, uniformes y calzados, servicios médicos y las políticas de recreación en las empresas del Estado, como alternativa para hacerle frente a la crisis económica que han generado las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU.

AVN