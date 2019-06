Congreso de los Pueblos prepara movilizaciones para reclamar a países involucrados en nuevo golpe de Estado

Diversas movilizaciones populares que incluyen acciones de rechazo frente a embajadas de países que han sido señalados como financistas y cómplices del nuevo golpe develado este miércoles, realizarán los movimientos sociales presentes en el Congreso Bolivariano de los Pueblos.

“Además de la movilización que estamos preparando para el 5 de julio, de aquí deben salir algunas acciones frente a las embajadas que esconden a esos conspiradores para reclamarles, así como iniciativas contra aquellos países que están financiando los planes de asesinatos y el derramamiento de sangre del pueblo”, manifestó Aristóbulo Istúriz, vicepresidente Social y Territorial.

En la sede del Ministerio del Poder Popular Educación, donde se realizó la asamblea, advirtió las graves pretensiones de la nueva conspiración que fue develada por los servicios de inteligencia de la seguridad del Estado venezolano y reveladas a la opinión pública nacional e internacional con pruebas, videos y confesiones de algunos capturados por parte del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.

En los planes están involucrados los gobiernos de Colombia, EE.UU., Chile y Panamá, entre otros, mercenarios civiles y militares que se encuentran en el exterior y algunos en Venezuela. Planificaron el asesinato del Presidente Constitucional Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello; la Primera Combatiente, Cilia Flores, los cooperadores cubanos que asisten en salud, deportes y cultura, a los integrantes de colectivos del Poder Popular, mediante robo de armas de guerra, asaltos a cuarteles y bases, bombardeos y destrucción de estaciones de servicio y homicidios selectivos callejeros. La operación fue develada e identificados algunos de sus autores materiales que están siendo solicitados por la justicia.

Istúríz consideró que ante esta nueva conspiración, que no dudó en atribuir a psicópatas, el pueblo no se quedará de brazos cruzados. “No toda acción debe ser por el gobierno a través de la Cancillería, son los movimientos sociales reclamando y exigiendo respeto a Venezuela y que no metan su mano en Venezuela”, dijo el ministro.

“Venezuela se respeta y tenemos que ser nosotros los que exijamos el respeto a la Patria, a la soberanía, la paz y la independencia que son líneas fundamentales que nosotros como Congreso Bolivariano de los pueblo en la calle debemos exigir”, aseveró.

“De manera que el 5 de julio y antes de esa fecha debemos desarrollar unas acciones que concluyan el viernes 5 de julio con un gran reclamo a esos países que están involucrados en esa conspiración para el derramamiento de sangre del pueblo venezolano”, puntualizó Istúriz.

VTV