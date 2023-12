Congreso Internacional de la Comunicación reconoce labor informativa de Diosdado Cabello: ¡El Mazo es de Chávez y el Pueblo!

En el marco del Segundo Congreso Internacional de la Comunicación celebrado en la Universidad Internacional de las Comunicaciones (LAUICOM), en Caracas, fue reconocida la labor informativa de Diosdado Cabello, así como de su programa Con El Mazo Dando.

La rectora de la casa de estudios, Tania Díaz, entregó el reconocimiento al también y destacó «la invaluable defensa de la verdad que desarrolla Con El Mazo Dando, así como su carácter de ser una ventana para la comunicación en los momentos más difíciles».

Así mismo, hizo entrega de un reconocimiento para Cabello, por su actuación como comunicador al frente de la verdad.

«Todo lo que se hace aquí es en conjunto, por lo que estos reconocimientos son del equipo . La esencia del programa es Chávez. Este programa no es un compromiso, yo lo hago con un gusto enorme. Hace 20 años los políticos en este país eran intocables y todos estaban en contra de la Revolución. Eran intocables, nadie decía nada y cuando se decía algo de ellos eso no salía en ningún lado. Así nació El Mazo. El Mazo empezó poniendo en evidencia lo que se decían entre ellos mismos los políticos de esos tiempos. Yo no soy periodista, simplemente escucho lo que dice el Pueblo. Con El Mazo Dando está obligado a decir las cosas», precisó.

Añadió que «si tuviéramos al Comandante Chávez con su programa seguro El Mazo no estaría (…) ojalá no estuviera El Mazo y lo tuviéramos a él. «.

Con el Mazo Dando