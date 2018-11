Juramentados candidatos a concejales en el municipio Guaicaipuro

En compañía de la alcaldesa de Guaicaipuro Wisely Álvarez y el gobernador del estado Bolivariano de Miranda Héctor Rodríguez, fueron juramentados todos los candidatos y candidatas de la alianza perfecta del Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, ante la precampaña que inició este viernes.

La sala del Teatro Lamas quedó colmada por la fuerza revolucionaria del municipio Guaicaipuro que fue a ratificar su compromiso con la revolución haciendo compañía a los candidatos y candidatas a la concejalía guaicaipureña.

La mandataria local invitó a activar la movilización para este 9D, “estamos haciendo un nuevo llamado revolucionario a otra batalla muy importante la cual no podemos descuidar porque no estamos jugando solos, es por eso que desde ahora debemos convertirnos, como en anteriores oportunidades, en conductores de victorias tras el llamado que nos hace nuestro Presidente Nicolás Maduro a trabajar como un solo equipo”.

Por su parte el gobernador Héctor Rodríguez, destacó que no solo es un compromiso y explicó la importancia de las elecciones y el trasfondo que tienen internacionalmente ,“esto no solo se trata de elegir unos concejales y de ganar otras elecciones, esto se trata de defender la patria porque recordemos que en la cuatro guerras que actualmente a existen en Libia, Irak, Pakistán y Siria han sido desarrolladas porque se quieren apoderar de su petróleo y quienes están al frente de esas invaciones no les tiembla el pulso para hacer lo que sea para obtener lo que quieran, es por eso que no nos podemos dormir”.

Prensa Alcaldía de Guaicaipuro