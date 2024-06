Comunidades de Tinaquillo marcharon en apoyo al presidente Maduro

Habitantes de las comunidades Juan Ignacio Méndez, Brisas del Río, San Isidro y Buena Vista, del municipio Tinaquillo, participaron en una caravana y marcha para respaldar la candidatura del presidente Nicolás Maduro, con pancartas y consignas los marchantes rechazaban las sanciones y el bloqueo que han afectado al pueblo venezolano.

Actividades que fueron antesala al programa radial La Fosforito en la radio, conducido por la diputada y enlace nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, para Cojedes, Iris Varela, quien también junto a los líderes de calle, comunidad, UBCh, militantes de los partidos del Gran Polo Patriótico y el organizador estadal del PSUV, Jhon Moreno, encabezó la caravana y marcha, realizada en la comunidad Juan Ignacio Méndez.

En Venezuela las elecciones son automatizadas

Durante el programa radial, Varela destacó desde que llegó el comandante Chávez se implementó en Venezuela el mejor sistema para los procesos electorales, asegurando que es imposible un fraude con este mecanismo automatizado.

Explicó que, la primera auditoría es en el sitio “con mi huella sabemos que es imposible que a nosotros nos hagan fraude, porque es la primera auditoría, yo escojo en la máquina la tarjeta del PSUV que está arriba y a la izquierda, presiono y le doy votar, es imposible que salga otro candidato que no escogí”.

Todos deben respetar los resultados del 28 de julio

Varela, también señaló que todos los partidos políticos deben respetar los resultados de las elecciones presidenciales previstas para este 28 de julio, “pero sale el pataruco a decir: yo no voy a firmar nada. Entonces se están quitando la careta si no vas a firmar un acuerdo que reconozca la voluntad soberana del pueblo venezolano, ¿qué hace participando entonces? Es verdad que tú no eres el candidato, él no es el candidato de nada”, resaltó Iris Varela.

Aclaró que, reconoce que en la oposición hay personas respetables y que “efectivamente van a respetar los resultados, el que de verdad está seguro de su pueblo y del liderazgo que tiene, no tiene por qué estar diciendo que no va a reconocer la voluntad del pueblo venezolano. El único que no quiere firmar el acuerdo para reconocer los resultados es el candidato de los gringos, el que impuso la sayona inhabilitada y no es capaz de dar ni un discurso”, dijo la diputada.

Piden justicia por delitos y traición a la Patria

La enlace político del PSUV, sostuvo que tarde o temprano la justicia le llegará a quienes pidieron intervención, sanciones y bloqueo para el país por considérense de acuerdo a las leyes venezolanas como traición a la Patria, así como también a aquellos quienes generaron violencia con las guarimbas.

Varela enfatizó que no descansará hasta ver que se haga justicia, hasta que cada una de esas personas responsables paguen por su delito. “Donde quemaron gente, generaron violencia, pidieron intervención extranjera y han pedido bloqueos, al país, no me quedará tranquila hasta que María Corina y su combo paguen por los delitos de traición a la patria, porque todos esos delitos están tipificados en la ley venezolana”.

Atención directa al pueblo de Tinaquillo

A su vez, en el programa radial, líderes y lideresas de las comunidades de Tinaquillo fueron escuchados por la diputada Iris Varela, quienes plantearon problemáticas que los vienen afectando, además resaltaron los avances en la ejecución de los proyectos aprobados en elección popular el pasado 21 de abril.

Varela atendió las peticiones de las comunidades conformando comisiones con los responsables de los entes ministeriales, enlaces y el equipo político municipal del PSUV, para atender desbordamiento de aguas servidas, algunas luminarias dañadas a raíz de las lluvias, calles intransitables, falta del servicio de internet por CANTV, cambio de techos de asbesto por acerolit, alcantarillas tapadas, entre otras problemáticas.

La diputada manifestó que el municipio Tinaquillo no cuenta con un alcalde que atienda los problemas del pueblo, “pero nadie sabe en qué se gasta los 200 mil dólares que recauda de los impuestos, los gasta en otra cosa menos a favor del pueblo, por eso no le importa que tengan un desbordamiento de aguas servidas y otros problemas en las comunidades”, subrayó, a su vez hizo un llamado a la contralora municipal para que investigue hacia dónde van los recursos que el presidente envía al pueblo a través del Consejo Federal de Gobierno y lo recaudado.

Además, que, recalcó “estamos aquí sumando esfuerzo para redoblar y potenciar todo en beneficio de nuestro pueblo, esto lo hace posible la esperanza y el amor que le tenemos al presidente Nicolás Maduro, sabemos que es un hombre de trabajo y que no se rinde, nuestro presidente hace siempre más con menos, ha pasado las mayores dificultades y ha logrado levantar la economía del país, por eso lo respaldamos y hoy estamos potenciando la fortaleza de nosotros como equipo junto con el gobierno nacional y ahora sumando la alcaldía de Tinaco, un municipio modelo para este estado”, aseveró Iris Varela.

También, resaltó que la importancia de tener al pueblo organizado, para poder canalizar las soluciones a los problemas, “por ahora a gestionar con lo que tenemos, a darle respuestas a nuestro pueblo, a demostrar que los únicos aquí que se abocan a solucionar los problemas de las comunidades es el Gobierno revolucionario, y donde hay una comunidad organizada hay victoria segura”, explicó.

Abuelos y abuelas son atendidos con amor

Varela hizo énfasis durante su programa, en la creación de un ministerio para los abuelos y abuelas de la Patria, creado por el presidente Nicolás Maduro para la atención en primera línea “a quienes nos han brindado tanto amor, tanto cuidado desde siempre, nuestros abuelos y abuelas de la Patria”, acentuó.

Celebran encuentro de las Cinco Generaciones

Iris Varela, desde la comunidad Juan Ignacio Méndez, saludó a los líderes y lideresas pertenecientes a cinco generaciones diferentes de la revolución bolivariana, quienes celebraban un emotivo encuentro para conversar sobre la realidad que vive hoy la patria ante las próximas elecciones presidenciales.

Recordó que, estos hombres y mujeres cojedeños de todas las edades se encontraban en mesas de trabajo para exponer sus puntos de vista y propuestas para llevar al candidato Nicolás Maduro.

Cabe señalar que, entre las propuestas llevadas a las mesas de trabajo están continuar y profundizar la lucha contra la corrupción, fortalecer la integración Latinoamericana, fortalecer el Estado, pero sin dejar de luchar contra el burocratismo, nunca permitir la privatización de las empresas del Estado, entre otras.