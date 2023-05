Comunas serán garantes de entregas de insumos a centros asistenciales en Punta de Mata y El Tejero

Los parlamentarios comunales acordaron esta semana ejercer la contraloría en los centros asistenciales que fueron dotados por el Gobierno regional para garantizar que los aportes enviados por el nivel central sean utilizados eficientemente en cada centro de salud de Punta de Mata y El Tejero.

Entre los insumos entregados por el alcalde revolucionario Oscar Cedeño, como respuesta a la solicitud del poder popular, se encuentran los tensiómetros digitalizados y manuales, nebulizadores, termómetros, glucómetros, pesos, equipos de cirugías, lámpara de cuello cisne, cama ginecológica, suero antiofídico y kits de primeros auxilios.

La actividad fue realizada en el Concejo Municipal del municipio Ezequiel Zamora, donde estuvieron presentes voceros de los comités de salud de las comunas Uncosur, Sembrado Futuro Socialista, Espada de Bolívar y Bicentenario 200 de Punta de Mata.

También contó con la compañía de la responsable municipal de las comunas por el Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Elizabeth Soto; la directora de Desarrollo Social de la alcaldía Grisel Azocar; la directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), Milagros Mendoza y la directora del Centro Diagnóstico Integral «Los Kariñas» Maira Luces y la directora municipal del CPT III “Nuevo Ayacucho”, Marina Tortosa.

El gerente municipal exhortó al poder popular a «ser garantes del mantenimiento de estos insumos, la salud es un tema entre las prioridades», precisó Cedeño.

Igualmente el Alcalde agregó «este es un tema sensible, si no tenemos salud no tenemos nada y por ello debe ser atendido por el Gobierno y las comunidades, tenemos que resolverlo entre todos, necesitamos mejorar, garantizar y satisfacer la salud de nuestra gente de manera óptima», dijo Cedeño.

– Farmacia comunitaria

Durante el encuentro, el alcalde Óscar Cedeño dio a conocer que actualmente están condicionando un espacio para una farmacia comunitaria donde atenderán a las comunidades a través de un sistema controlado y monitoreado, esperan por la aprobación del código correspondiente.