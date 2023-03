Comuna El Panal 21 muestra su trabajo como premisa bolivariana durante encuentro mundial en honor a Chávez

Durante el Encuentro mundial por la vigencia del pensamiento bolivariano del Comandante Hugo Chávez, que se realiza desde el 2 hasta el 4 del mes en curso en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la líder social Bárbara Martínez, perteneciente a la Comuna El Panal 21 del 23 de Enero, ubicada en la ciudad capital, planteó la ideología chavista en la vida de las Comunas.

La vocera resaltó el compromiso de seguir construyendo, desde su espacio, Consejos Comunales y Comunas, “como ese horizonte y legado político, programático, revolucionario e histórico que nos dejó el Comandante Hugo Chávez; y sé que se ha multiplicado en multicolor y que es diverso desde cada uno de nosotros y nosotras estamos comprometidos hacerlo”.

Chávez es integral, un todo que hacía que ese torbellino se convirtiera en una sola cosa, alegó la comunera; y agregó que “realmente desde nuestro concepto se nos hace muy importante reafirmar nuevamente que Chávez todos los días nos dice, nos cuestiona y nos pregunta dónde está el Socialismo en cada cosa que hagamos, realmente ese método como cuestionamiento nos convoca a revisarnos y a tener la corresponsabilidad de estar en el tiempo histórico que nos obliga a comprender al presidente Nicolás Maduro, como un conductor de victorias pero que no solamente es responsabilidad de él y su tren de gobierno, sino que es la corresponsabilidad histórica como pueblo”.

“El ministro Jorge Arreaza lo decía en esa categoría política”, argumentó la luchadora social, “dejamos de ser habitantes a ser pueblo porque obviamente asumimos conciencia política por la necesidad misma que nos empujó a comprender, a estudiar a reflexionar; y las Comunas es la reflexión del Comandante Chávez en todo su proceso de la Revolución Bolivariana, es el resultante de lo que él apuntalaba pero hoy en día, tenemos la responsabilidad de los que hacemos Comunas en el territorio con la gran diversidad que nos caracteriza, en seguir reconfigurando, organizándonos, debatiendo, construyendo y lanzando líneas programáticas, haciendo gobierno y transformando la realidad”.

Martínez instó a los invitados nacionales e internacionales a continuar estudiando y leyendo, “nuestros estudios no es meramente para sacar 20 o para tener una medalla porque el hombre y mujer que no estudia atenta inclusive contra el proyecto de la Revolución. Tenemos que construir conocimiento de acuerdo a nuestras propias prácticas, y es por ello que no puede ser una practicidad sino una reflexión que nos estamos atreviendo a transformar en el territorio, la Comuna entonces, es esa práctica de reflexión constante de atrevernos a hacer autogobierno, ver que en la Comuna no haya niveles de desnutrición ni deserción escolar, que apuntale a que los modos de producción y sus formas no conlleven a la explotación y que la acumulación de riquezas sea destinada para el bien común”.

En cuanto a los problemas o necesidades que surgen en los territorios comunales, la líder social subrayó que no debemos ocultarlos, “hay que hablarlos y hacer un diagnóstico en reflexión colectiva. Hay gente que le gusta maquillar los resultados, es por ello la importancia del método asambleario como método chavista, para dar respuesta oportuna y efectiva desde los distintos niveles de participación, descifrando categorías y aportes metodológicos que ofrece la Comuna porque puede haber gente que no esté adepta al proceso político bolivariano, pero quizá pueda aportar ideas de interés colectivo”.

En torno a lo espiritual, Bárbara Martínez exhortó a la esencia, la espiritualidad y la capacidad interna que tenemos de comprender de que tenemos que hacerlo y lo podemos hacer, “porque si no nos lo creemos no lo vamos hacer, sin sucumbir en la guerra mediática o que el capitalismo conlleva a que no se va a poder hacer, tenemos que enarmonarnos y motivarnos a que la Comuna es el espacio y alma del proyecto socialista y que hay que construir en el territorio con la gente, no por cumplir la tarea de un Ministerio o capricho, sino como un hecho y demanda histórica social nos lo exige la Revolución Bolivariana y sé que el presidente Maduro hoy está comprometido con eso”. ¡Comuna o nada, venceremos!

En el encuentro mundial en honor al Comandante Chávez participa una diversidad de personalidades, intelectuales, movimientos sociales, Poder Popular, cultores, activistas y políticos nacionales e internacionales que apoyan a la Revolución Bolivariana.

Prensa Mincomunas