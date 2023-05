Cojedes|| Denuncian irregularidades por parte del Gobernador  y alcaldes de oposición 

Nosliw Andreina Rodríguez, en representación del bloque parlamentario de la patria por el estado Cojedes, denunció durante una rueda de prensa que el gobernador de la entidad y los alcaldes de oposición se pagan y se dan el vuelto.

Se refirió al funcionamiento del Consejo Local de Planificación Pública en el estado, donde pretenden excluir a los miembros del Poder Popular, exigiendo “un consejo de planificación adecuado a la ley, no solamente es que no sean convocados y que sean aprobados estos proyectos, sino que de manera írrita se pagan y se dan el vuelto, todas las decisiones que se toman en el consejo deben ser tomadas en cuenta por la mayoría, ellos no convocan al pueblo, colocan un consejo a su conveniencia”, resaltó Rodríguez.

Detalló que hace unos días hizo la denuncia pública ante la Asamblea Nacional y al día siguiente la gobernación cargó proyectos al Consejo Federal de Gobierno por un monto de 21 millones 680 mil 612 dólares.

“Unos montos de unos proyectos que desconocemos realmente el estatus, si se han ejecutado o no, porque hay una gran cantidad de recursos aprobados y cuando le preguntan al gobernador por qué no hay obras, se justifica diciendo que no tienen recursos y termina echándole la culpa al gobierno nacional, aquí en Cojedes el gobernador no resuelve los problemas del pueblo, nos preguntamos entonces: ¿Qué ha hecho con el dinero?”, cuestionó la diputada Rodríguez.

Asimismo, enfatizó que un total de 6 millones 576 mil 796 dólares fueron aprobados para las alcaldías, sin embargo “para los municipios Anzoátegui, Ricaurte y El Pao pareciera que no existieran, estas alcaldías no son tomadas en cuentas para bajarle los recursos, solo las alcaldías de la derecha”, resaltó Rodríguez.

La diputada solicitó desde el bloque parlamentario de la Patria, que el presidente del consejo local de planificación en Cojedes convoque por vía WhatsApp o por vía correo electrónico, además exige que se les permita a los diputados del Estado, legisladores y concejales, tener la información necesaria para ir a inspeccionar y constatar el estatus de estos proyectos.

Para Rodríguez la oposición en la entidad no convoca a los consejos de planificación porque han decidido que los destinos del estado estén en manos de un grupito, “de una cúpula partidista de la derecha cojedeña y venezolana y no por el contrario, que sea parte del pueblo, pretenden quitarle el poder que el comandante Chávez le otorgó a nuestro pueblo, pero no lo vamos a permitir”, señaló.

Explicó que para cargar un proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno se le debe consultar al pueblo, porque estos proyectos tienen que estar engranados con el plan de desarrollo del Estado, “pero si no tienen ningún plan, el gobernador jamás presentó un plan de gobierno para presentarle a la gente”, dijo.

Rodríguez destacó que elevarán esta denuncia ante las instancias que correspondan por ley, para exigirle al gobernador y a los alcaldes de oposición se consulte el consejo estadal de planificación “que se consulten a los directores ministeriales, que se consulte esa instancia, pero sobre todo el secretario que en este momento fue puesto a dedo por el gobernador y no por el consejo estadal de planificación y así como una mesa técnica que pueda avalar esos proyectos”, aseveró Rodríguez.

La diputada hizo un llamado a la contralora del estado, para que atienda estas denuncias que está haciendo el pueblo y “decimos que llevaremos esta denuncia a otras instancias, el año pasado hicimos una denuncia que a mitad de año ni siquiera se había instalado el consejo de planificación, vamos a seguir denunciando los hechos de corrupción vengan de donde vengan”, resaltó.

