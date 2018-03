Yaritza Aray: Pueblos indígenas están comprometidos con la reelección de Nicolás Maduro

“Los pueblos indígenas vamos a participar en los próximas elecciones que se celebrarán en Venezuela porque apostamos por la paz y creemos en Nicolás Maduro, el candidato que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez y que nos seguirá llevando por el camino del socialismo”, destaca la diputada por los Pueblos Indígenas ante el Consejo Legislativo del Estado Bolívar (CLEB), Yaritza Aray.

De acuerdo con Aray, para que prevalezca la revolución todos los venezolanos que se sientan hijos de Chávez deben salir a votar el próximo 20 de mayo como siempre lo han hecho, de manera pacífica y masiva. “Que no quede lugar para dudas de ninguna instancia internacional, Venezuela quiere seguir viviendo bajo el legado de Chávez, y lo vamos a demostrar”.

Recuerda que el voto no es nada más por Maduro sino por el candidato de la patria, por el presidente que verdaderamente apuesta por la paz y que trabaja por el bienestar del pueblo.

Apuesta violenta

La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) explica que los opositores llevan años en una campaña en medios y organismos internacionales en busca de sanciones y una intervención que demuestra su afán por el poder. “Los opositores que apuestan por las sanciones contra el pueblo de Venezuela solo están desesperados por el poder y no les interesa el bienestar de los ciudadanos”.

Aray indica que los opositores radicales apuestan por una intervención militar que no le conviene a ningún venezolano, pero al oposicionismo no le importa porque sus hijos están fuera del país. “Somos un pueblo decidido a seguir nuestro camino en revolución, sanciones y ataques internacionales no nos van a doblegar”, agrega.

Prensa Yaritza Aray