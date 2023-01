Clase trabajadora de Monagas marcha en defensa de la patria

El gobernador Ernesto Luna, marchó junto a más de 30 mil hombres y mujeres del Poder Popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, los alcaldes y las alcaldesas para alzar la voz en contra de las medidas represivas que han golpeado a la masa trabajadora.

Carla Carvajal / Prensa Oficial-. “Si algo tenemos que aplaudir y reconocer nosotros es la valentía, el coraje, el esfuerzo, el compromiso y la constancia de nuestro pueblo trabajador”, dijo este lunes 23 de enero el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, quien acompañó a más de 30 mil hombres y mujeres del pueblo trabajador en una marcha que se movilizó desde la plaza Piar hasta la Gobernación para exigir el levantamiento de las sanciones criminales impuestas contra Venezuela.

Allí estuvieron presentes representantes del Poder Popular, Partido Socialista Unido de Venezuela, Gran Polo Patriótico, alcaldes y alcaldesas.

“Desde aquí, desde el estado Monagas, desde la Maturín guerrera y victoriosa, le decimos al imperialismo norteamericano que no podrán con la Revolución Bolivariana; que no podrán boicotear lo que por derecho le pertenece al pueblo, lo que con sacrificio y esfuerzo hemos logrado, como estabilizar la economía venezolana. A quienes pretenden generar una ola de desestabilización les decimos que no podrán y una vez más serán derrotados en el campo del debate, de las ideas y de la calle, con el pueblo movilizado”, enfatizó el mandatario regional.

Dijo además que el Gobierno no es indiferente a las dificultades que atraviesan los trabajadores y trabajadoras, pero que debe ser conocido por todos que el origen de los problemas que acosan al venezolano son las más de 900 sanciones impuestas por el imperialismo.

“Es necesario que el pueblo trabajador sea reivindicado en su situación salarial. Pero tenemos que ver cuál es realmente la causa de esa dificultad que hoy enfrentamos. Y la causa ha sido las más de 900 sanciones aplicadas contra nuestro pueblo y contra la principal industria de Venezuela”, sentenció Luna.

Solidaridad con el pueblo trabajador

Asimismo, la alcaldesa del municipio Maturín, Ana Fuentes, expresó su solidaridad con el pueblo trabajador que este lunes, a 65 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, mantiene vivo el espíritu rebelde del 23 de enero.

Aquel pueblo que se unió en defensa de los interesas de la Patria y rescató la democracia en Venezuela, es el mismo pueblo que hoy sale al frente una y otra vez cuando la nación es amenazada, dijo.

“Vaya nuestro reconocimiento a la clase trabajadora comprometida con el país, con la nación. A ellos nuestro abrazo, nuestro cariño, porque hacen frente no a cualquier cosa, sino a un bloqueo económico criminal, al que no le tenemos miedo. Cuenten con cada uno de sus alcaldes, cuenten con su gobernador y cuenten con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a estar ahí para ustedes apoyándolos en todo momento y en todo tiempo. Yo confío y sé que es así”, afirmó Fuentes.

Clase Obrera

Los representantes de la clase obrera trabajadora de la educación, la salud y la juventud también enviaron un mensaje al pueblo que se concentró en la marcha.

En ese sentido, Johandry Gascón, con más de 17 años de servicio en el sector educativo, sostuvo que desde el magisterio seguirán trabajando en garantizar el derecho a la educación.

«Ciertamente no ha habido discrepancias en el tema salarial con el sector que hoy llama a paralizar la educación, es una realidad que enfrentamos todos los maestros, pero también es una verdad que nuestro presidente Nicolás Maduro no ha sido indiferente a estas necesidades. Él, como obrero, entiende las condiciones de nuestros maestros y maestras. En ese sentido ha trabajado intensamente en las mejoras de las condiciones salariales para el gremio.

Sabiendo y entendiendo las amenazas y los ataques a la economía que ha tenido que enfrentar, seguiremos apoyándolo a él, a nuestro Gobernador y nuestros alcaldes, trabajando para garantizar el derecho a la educación. Aquí no se para nadie, aquí seguimos defendiendo el futuro de la Patria Grande de Hugo Chávez», dijo Gascón.

Entretanto, por el sector de la salud, Adirka Chacón, quien suma 14 años de servicio, envió un mensaje contundente al pueblo monaguense.

«Aquí el sector salud está resteado con el Presidente y con el Gobernador. A la oposición criminal responsable de la pulverización de nuestro salario les decimos como el Ché Guevara: ‘Estamos dispuestos a ser la pesadilla de los que quieren quitarnos los sueños’», expresó Chacón.

De igual forma, la joven ingeniero de Petróleo Orángeles Trillo, le dijo al pueblo de Maturín “que está prohibido olvidar que fue nuestro Comandante Hugo Chávez el que puso a disposición del pueblo una ley para reivindicar al trabajador y quien realmente pensó en su protección, haciendo justicia social al pueblo».