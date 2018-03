Ceela acompañará comicios del 20M para constatar participación democrática

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) acompañará el proceso de elecciones del 20 de mayo, antes, durante y después del evento y con ello las 18 auditorías que se realizan al sistema para ser testigos de la participación y mecanismos democráticos aplicados y luego, si fuera el caso, dar sugerencias al ente electoral para mejorar los mecanismos de participación.

“Para nosotros es una satisfacción que una vez más el CNE nos haya invitado al acompañamiento electoral internacional y esto lo hacemos en el marco de lo que es normalmente este mecanismo”, señaló este lunes el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, en una entrevista en Venevisión.

El 20 de mayo próximo se elegirán al Presidente de la República, los miembros de los consejos legislativos y concejos municipales.

Recalcó que los acompañantes no son ni garantes ni jueces de las elecciones de ningún país donde asisten. “Hacemos la labor de ver lo que está sucediendo y luego sugerir al organismo electoral cualquier cambio, y si en el camino se puede presentar alguna sugerencia, no puede ser más que eso, porque nosotros debemos centrarnos en el tema estrictamente electoral. No tenemos ningún tipo de vinculación política ni con unos ni con otros. Hacemos una labor cívica de poner al servicio de nuestros países la experiencia de los presidentes de organismos electorales y queremos que esas experiencias sean aprovechadas por todos los países”, puntualizó.

Moscoso ratificó que brindan acompañamiento a cada una de las facetas del calendario electoral y el propio día de la elección desplegarán un amplio grupo en los centros comiciales del país para luego recoger las percepciones y elaborar el informe final, que será presentado al CNE, como lo han hecho desde 2005 en distintas elecciones del país.

“En Venezuela existe la particularidad de que se hacen cerca de 20 auditorías al proceso electoral, incluidas las que se hacen en caliente el propio día de los comicios y nosotros vamos a participar en cada una de ellas testificando la participación tanto de los personeros del CNE como los delegados de las organizaciones políticas”, destacó.

En la entrevista, Moscoso lamentó que en este evento electoral no estén participando todos los actores políticos, ante la negativa de algunos factores de la derecha de no presentar candidatos a las presidenciales. “No obstante, son decisiones propias de algunos sectores políticos y ellos sabrán por qué toman esa alternativa, así como los otros que participan”, dijo.

AVN