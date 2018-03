Chamberos juveniles Chaima de Caripe se reunieron en asamblea con la ministra Aloha Núñez

Este sábado desde el municipio Caripe del estado Monagas, la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, sostuvo un fructífero encuentro con chamberos juveniles del pueblo Chaima, a propósito de escuchar la voz de la juventud bolivariana y elevar sus propuestas al Presidente de la República, Nicolás Maduro.

Chamberos de las comunidades indígenas Colina Villa Real, El Perú, San Isidro, El Porvenir, La Sabana del Potrero Rivero, Corral Viejo, Las Brisas, Mata de Café, Valle Urimare, Potrero de Teresén, Potrerito de Yucucual, Los Rastrojos, Los Cigarrones, Monagan, Barrio Colorado, Cinco Cruces, La Sabana de Margarita, Quebrada Grande, Juasjuillar, Buenos Aires, Vuelta Larga, Altamira y del Palmar de Paradero recibieron con mucha alegría a la titular de la cartera indígena, quien junto al constituyente Elías Romero les elevó un mensaje de unidad y de lucha para asumir las próximas batallas en defensa de la patria.

“Jóvenes, ustedes pertenecen a la generación Chávez, hoy yo les quiero decir que en sus hombros reposa una gran responsabilidad y no es otra que garantizar la permanencia de la revolución bolivariana para permitir que sus hijos puedan tener un futuro de paz y progreso; la juventud es el principal motor de este proyecto, mi mensaje va dirigido a la importancia que tiene la organización de los jóvenes en sus comunidades indígenas porque de la organización dependerán nuestras victorias; para la derecha la juventud no es productiva, a ellos no les interesa su formación, mucho menos su participación en estos debates, para la oposición la juventud no representa ninguna ganancia y esos son los motivos que deben movilizarnos aún más para garantizar la victoria de Nicolás Maduro en las próximas elecciones porque él representa la única vía para que los venezolanos, especialmente los pueblos indígenas, sigamos teniendo voz y presencia en todos los espacios; no nos dejemos arrebatar el futuro, juntos todo es posible” expresó.

Prensa MinPI